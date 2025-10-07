光と漆が織りなす、時の芸術 ― 紀州漆器 蒔絵ガラス置時計「波裏」
日本の伝統工芸と現代デザインが融合した、【紀州漆器】の蒔絵ガラス置時計「波裏」。透明感あるガラスの盤面に、金・銀の蒔絵で描かれた波模様が、美しく時を刻むたびに光を反射し、空間に華やかさを添えます。
熟練の職人による精緻な蒔絵技術は、一つひとつ手作業で施されており、同じ模様は二つとして存在しない特別な逸品です。漆の艶やかさとガラスの透明感が絶妙に調和し、和モダンなインテリアにもしっくりと馴染みます。
コンパクトながらも存在感のあるデザインは、リビングや書斎、玄関など、さまざまな空間で目を引くアクセントとして活躍。時計としての機能はもちろん、芸術品としての価値も高く、特別なギフトや贈答品としても最適です。
伝統工芸の奥深さと現代の暮らしに寄り添うデザインを兼ね備えた「波裏」は、日常に上質な美しさと静かな時の流れをもたらしてくれる、まさに唯一無二の置時計です。
【紀州漆器】蒔絵ガラス置時計 波裏
https://naire-shop.com/naire-yamagashikki-003/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331248&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
熟練の職人による精緻な蒔絵技術は、一つひとつ手作業で施されており、同じ模様は二つとして存在しない特別な逸品です。漆の艶やかさとガラスの透明感が絶妙に調和し、和モダンなインテリアにもしっくりと馴染みます。
コンパクトながらも存在感のあるデザインは、リビングや書斎、玄関など、さまざまな空間で目を引くアクセントとして活躍。時計としての機能はもちろん、芸術品としての価値も高く、特別なギフトや贈答品としても最適です。
伝統工芸の奥深さと現代の暮らしに寄り添うデザインを兼ね備えた「波裏」は、日常に上質な美しさと静かな時の流れをもたらしてくれる、まさに唯一無二の置時計です。
【紀州漆器】蒔絵ガラス置時計 波裏
https://naire-shop.com/naire-yamagashikki-003/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
公式インスタグラム
https://www.instagram.com/tannouya.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331248&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
プレスリリース詳細へ