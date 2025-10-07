【ROAS400%・購入2000件】TikTok Ad Awards 2025「Greatest Performance部門」にて「バルサン2024年秋施策」が入選

studio15株式会社

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション事業を展開するstudio15株式会社（スタジオフィフティーン、本社：東京都渋谷区、代表取締役：岩佐 琢磨、以下 studio15）は、レック株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：青木 光男）が展開する「バルサン」シリーズのプロモーション施策として実施したTikTok広告キャンペーン「バルサン_2024年秋施策」において、TikTok Ad Awards 2025の「Greatest Performance 部門」に入選したことをお知らせいたします。

本施策は、TikTokの新機能「Destination Links（商品リンク）※」を使用して、実際に購買に繋がったショート動画施策として評価されました。

TikTokで2000件購入 / ROAS400%

TikTok Ad Awardsは、TikTok for Businessが主催する、TikTok広告における創造性と成果を称えるアワードです。このたびstudio15が制作・運用を担当した「バルサン_2024年秋施策」は、2025年開催の同アワード「Greatest Performance 部門」において入選（ノミネート）作品として選出されました。

本キャンペーンは、秋口の虫被害増加にあわせ、「バルサン」シリーズの認知向上と購買促進を目的に実施。生活に寄り添う共感型ストーリーテリングを重視し、TikTokクリエイターによるオーガニック投稿とSpark Ads（広告配信）を組み合わせた波状的アプローチを展開しました。

特に、TikTokの新機能「Destination Links（商品リンク）※」を活用することで、動画視聴から購買への導線を強化。信頼感のある暮らし系インフルエンサーを起用したことで、広告らしさを抑えた自然な導入と商品訴求を実現しました。

【キャンペーンの成果】

総再生数：500万回超

リンククリック数：17,000回超

購入ページ遷移数：8,000人以上

購入件数：約2,000件

ROAS：400%以上

TikTokにおける生活者視点での信頼醸成・共感形成といった“態度変容”と、“購買”という成果指標の両立が評価され、入選に至りました。

※現在は使用できません

＜studio15事業概要＞

TikTokを中心としたショートムービー（短尺動画）領域で広告代理店事業・プロダクション（事務所）事業を展開。2019年設立、所属クリエイターは300組、総フォロワー数は約1.4億人。これまでに美容・コスメ、ファッション、食品など300社超のTikTokプロモーションを支援。自社ショートドラマ「ドラマみたいだ」は累計4億回再生を記録するなど、Z世代に刺さるコンテンツ制作も得意としています。

また、TikTok Shopの公式パートナープログラムにおいて、「TikTok Shop Partner（TSP）」、「TikTok Affiliate Partner（TAP）」、そして「Creator Agency Partner（CAP）」の3種に認定されています。

TikTok Media Buying Professional取得済み

TikTok製品に精通した専門家に与えられる、TikTokメディアバイイング認定資格「Media Buying Professional」を、10名以上のメンバーが取得済み。TikTok運用に不可欠な専門知識を備え、成果に直結する提案・支援を行っています。

■studio15会社概要

所在地：〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

会社URL：https://studio15.co.jp/

設立：2019年1月23日

代表者：代表取締役 岩佐 琢磨

親会社：株式会社セレス（東証プライム市場上場：3696）https://ceres-inc.jp/

Wantedly：https://www.wantedly.com/companies/company_1490059

Instagram：https://www.instagram.com/studio15inc/

TikTok：https://www.tiktok.com/@studio15.inc

X：https://twitter.com/studio15inc

podcast番組『SNSクリエイターズ』：https://podcastranking.jp/1737166286

ドラマみたいだTikTok：https://www.tiktok.com/@doramamitaida01

ドラマみたいだYouTube：https://www.youtube.com/@doramamitaida