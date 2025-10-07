テクノロジーを起点とした新しい表現開発を実践するDentsu Lab Tokyo　CEATEC 2025にて国内初出展｜「感覚を拡張する」体験型展示を披露

Dentsu Lab Tokyo運営事務局

テクノロジーを起点とした社会課題の解決や、新しい表現開発を実践するDentsu Lab Tokyoは、2025年10月14日(火)～17日(金)に幕張メッセで開催されるCEATEC 2025のGeneral Exhibitsに、日本国内の展示会としては初めて出展します。今回の展示では、これまでに手がけたプロジェクトの中から、「necomimi」、「さわれる読書(FANTOUCHIE)」、「Phantom Snack」の３つを体験型の展示としてご紹介します。いずれも、新たな身体感覚を提示する試みです。

また、2025年10月17日(金)には、Dentsu Lab・Executive Creative Directorの田中直基と、Dentsu Lab Tokyo・Communication Plannerの後藤萌、Creative Technologistの村上晋太郎の3名によるセッション「なぜ今、企業の研究開発にクリエイティブが必要なのか？」を開催します。

メッセージ

CREATIVE R&D FOR BUSINESS AND SOCIETY.

Dentsu Lab Tokyo は、電通のクリエイティブに関するR&D 部門です。

テクノロジーを起点に、心を動かし、社会を動かす

新しい体験・伝達の手法を探求しています。

CEATEC 2025での展示テーマは、

「INTERSECTION: TECH×CREATIVITY」。

Dentsu Lab Tokyoがこれまでに手がけたプロジェクトの中から、

テクノロジーとクリエイティビティを掛け合わせて生まれた事例を

体験型の展示とともにご紹介します。

今回の展示が、新たな協業や発想のきっかけとなることを願っています。

ご来場の際には、ぜひお立ち寄りください。

感覚を拡張する3つの体験型展示

出展ブースでは、３つのプロジェクトを体験型展示としてご紹介します。

■necomimi

「necomimi」は脳波を測定するセンサーを使用して、人間の身体や能力を拡張する、まったく新しいコミュニケーションツールです。ネコの耳の形をしたこの機械は、脳波を利用して、あなたが言葉に出すよりも早くあなたの状態を表現します。会場では2021年に発売した最新版をご体験いただけます。

necomimi:https://dentsulab.tokyo/works/necomimi

【実績】

・TIME誌「2011世界のベスト発明50」

・アルスエレクトロニカ2012 インタラクティブ部門 栄誉賞

・文化庁メディア芸術祭2012 エンターテインメント部門 審査員推薦作品

・カンヌライオンズ2012 Mobile：Bronze / Innovation：Shortlist

■さわれる読書（FANTOUCHIE）

FANTOUCHIE（ファンタッチー）は、ユーザーが入力した言葉から触り心地を生成しフィードバックするシステムです。「ユニコーンの角」のような架空のものの触感も表現できることを特徴としています。CEATEC 2025では、FANTOUCHIEのシステムを活用し、読書体験に特化した「さわれる読書」を展示します。FANTOUCHIE:https://dentsulab.tokyo/works/fantouchie-generative-haptic-ai

【実績】

・SIGGRAPH Asia 2024 ポスター発表

・第2回 Tech Direction Awards R&D／プロトタイプ部門 Silver

■Phantom Snack

食べれば食べるほどカロリーがマイナスになる──そんな体験を実現するのが Phantom Snack です。画像認識によって咀嚼の動きを検知し、噛むタイミングに合わせてサクサク、モグモグといった振動や音を骨伝導イヤフォンからフィードバックします。映像や特殊な香料による演出も組み合わせることで、何も口に入れずに、まるで食べているかのような新しい感覚を生み出します。

ゲームやフィットネスへの応用にとどまらず、顎の運動が困難な方や、摂食嚥下障害で食べ物を口にできない方のリハビリとしての活用も期待されています。今回の展示では空間芳香デバイスとして、ソニーのGrid Scent(TM)（グリッドセント）を使用しています。

Phantom Snack:https://dentsu-ho.com/articles/8546

Grid Scent(TM):https://www.sony.com/ja/SonyInfo/technology/activities/STEF2022/exhibition_0303/

【実績】

・SXSW 2023 出展

・ACC 2024 クリエイティブイノベーション部門 ブロンズ

その他、過去のプロジェクトを映像や冊子でご紹介予定です。

また、名刺交換を行った方は、Dentsu Lab Tokyoオリジナルのノベルティなどがもらえるガチャにご参加いただけます。

●AIが引き起こすエラー「Hallucination」からAIの創造性を探るzine「尤（ゆう）」

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000041.000088502.html

●DLT最新R&Dプロジェクトのステッカー＆缶バッチ２個セット

●DLTオリジナルクリアファイル

※ガチャの内容は変更になる場合がございます。

■出展ブース概要

会場：General Exhibits Hall I Booth 1H223

URL：https://www.ceatec.com/nj/exhibitor_detail_en?id=1923

セッション：「なぜ今、企業の研究開発にクリエイティブが必要なのか？」

2025年10月17日(金)には、Dentsu Lab ・Executive Creative Directorの田中直基によるトークセッション「なぜ今、企業の研究開発にクリエイティブが必要なのか？」を開催。Dentsu Lab TokyoのCommunication Plannerの後藤萌、Creative Technologistの村上晋太郎と共に、Dentsu Lab Tokyoがこれまで手掛けてきたR&D事例をご紹介いたします。

■セッション概要

会場：国際会議場2F コンベンションホールA (HA)

日時：10月17日(金) 13:30 - 14:30

テーマ：社会課題を解決する スタートアップ・オープンイノベーション

登壇者：

・Executive Creative Director 田中直基

・Communication Planner 後藤萌

・Creative Technologist 村上晋太郎

URL：https://ceatec.com/2025/ja/conference/detail.html?id=3049

Dentsu Lab Tokyoについて

Dentsu Lab Tokyo（デンツウラボトウキョー)は、研究・企画・開発が一体となったクリエイティブのR＆D組織です。「PLAYFUL SOLUTION」「おもいもよらない」をフィロソフィーとしながら、デジタルテクノロジーとアイデアによって、人の心を動かす表現開発や、いま世の中が求める社会の課題解決を実践しています。

https://dentsulab.tokyo/