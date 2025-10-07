AIで求人原稿を自動生成、自動リライトする「ANDASU」（アンダス）、AI画像生成機能を追加実装

株式会社マルジュ

■ANDASUの画像生成機能とは

生成された文章（求人作成・リライト）の内容にマッチした画像を生成する機能です。

画像のスタイル（テイスト）は写真・イラストなどの5種類、アスペクト比は1：1から16：9の範囲で選択可能なため用途や設置個所に合わせて生成が出来ます。その為、文章や掲載場所に適した画像を探す必要がなくなります。

また生成された画像は文字を置くなどの編集が管理画面内で行えるため掲載用の画像が

すぐに作成可能です。

ANDASUで解決できる課題

- 大量の求人原稿の作成に時間がかかっている- 新人、ベテランなど担当によって作成する求人原稿の質にバラつきがある- 求人情報の更新を行いたいが手間がかかり過ぎていて着手出来ていない

求人原稿をAIに自動で提案させることで、大幅に時間を節約し、人件費削減にもつながります。また、削減できた時間を別の業務に充てることでさらに生産性が向上します。

さらに、誰でも一定のレベルの求人原稿を作成することが可能になるため、担当による質のバラつきも軽減できます。

お問い合わせ先

ANDASUサービスページ：https://www.maru.jp/andasu/?ref=1

多様化・複雑化するIT業界において、システムを企画・設計段階から運用・管理まで総合的に支援し、開発を中心としたコンサルティングトータルマネジメント事業を展開しています。



株式会社マルジュ ( https://www.maru.jp )

ANDASU担当まで

Tel：06-6258-2246（大阪）

Tel：03-6772-2226（東京）

E-mail：andasu@maru.jp

株式会社マルジュ

26年以上の歴史があるシステム開発会社で、特にライブ動画分野では黎明期の2003年頃から配信システムを開発・提供し映像・音声を扱う技術に強みがあります。その技術を活かしパート・アルバイト採用時の課題解決に貢献をすべくWeb面接ツール「SOKUMEN」録画面接ツール「ITSUMEN」電子契約サービス「FAST SIGN」さらに新たな課題解決のためにAI求人作成ツール「ANDASU」を開発しました。

さらにANDASUで得たAIの知見を活かし新規開拓に役立つフォームDM自動送信ツール「MIKOMERU」をリリースいたしました。