2モデル3グレードから選べる、新たなSTEP ON(R)︎ブーツがラインナップ　STEP ON(R)︎ スノーボードバインディング＆ブーツ　10月7日より本格展開

Burtonは、新登場の「ウェイブレンジ」と「ハイショット」の2モデルに、選べる3グレードがラインナップされた新たなSTEP ON(R)︎ブーツを含む、STEP ON(R)︎スノーボードバインディングとブーツを、10月7日（火）より本格展開いたします。

STEP ON(R)︎は、従来のようなストラップを使用せずにブーツをバインディングに固定するオリジナルのシステムです。 Burton創設者であるジェイク・バートン・カーペンターの「誰もがより簡単にスノーボードを習得できるような、バインディング&ブーツのシステムを作りたい」という想いをきっかけとし、開発が始まったのがSTEP ON(R)︎です。5年という歳月を経て、初代STEP ON(R)︎が発売されたのは2017年のことでした。幅広いスノーボーダーにそのパフォーマンスを体験していただけるよう、これまでさまざまな進化を遂げてきたSTEP ON(R)︎。今シーズンは、ブーツのラインナップを刷新し、さらに高いフィット感と心地よいライドフィーリングを実現します。

柔らかめのフレックスで足首の自由度が高く、サーフライクに遊びやすい「ウェイブレンジ」に対して、「ハイショット」は硬めのフレックスでハイスピードでの安定感が抜群であり、アグレッシブに攻めたライディングが可能です。この2モデルに、それぞれ「X Pro」「X」「スタンダード」の3グレードをラインナップしました。

フラッグシップモデルであるSTEP ON(R)︎X Proブーツは、トリプルダイヤルBOA(R)︎PerformFitWarpテクノロジーを採用し、アッパー、ローワー、アンクルの3つの部分の締め分けが可能です。

ハイエンドモデルのXブーツは、BOA(R)︎ダイヤルが2つのデュアルゾーンBOA(R)︎を採用し、従来のメンズフォトンやスワス、ウィメンズフェリックスやリチュアルに近いフィット感に仕上がっています。アウトソールはX Proと同様のVibramトラクションラグを、ライナーはImprint3ライナーを採用しています。さらに、フォーカスカフで足首を最適な位置で包み込み、ヒールホールドを向上させています。今までフォトンやフェリックスを履いてきたスノーボーダーならハイショット、スワスやリチュアルを履いてきたスノーボーダーにはウェイブレンジが推奨されます。

スタンダードモデルはBOA(R)︎が1つのシークエンスBOA(R)︎を採用しています。いずれのグレードにおいても、軽さと耐久性を両立させた高機能アウトソールが、優れたレスポンスとトラクションを実現します。

STEP ON(R)︎スノーボードブーツについて

Burton ウェイブレンジ X Pro

Step On(R)︎ワイド スノーボードブーツ

（メンズ/ ウィメンズ）

\ 96,000 (税込 \ 105,600)

Burton ハイショット X Pro

Step On(R)︎ワイド スノーボードブーツ

（メンズ/ ウィメンズ）

\ 96,000 (税込 \ 105,600)

Burton ウェイブレンジ X

Step On(R)︎ワイド スノーボードブーツ

（メンズ/ ウィメンズ）

\ 65,000 (税込 \ 71,500)

Burton ハイショット X

Step On(R)︎ワイド スノーボードブーツ

（メンズ/ ウィメンズ）

\ 65,000 (税込 \ 71,500)

Burton ウェイブレンジ

Step On(R)︎ワイド スノーボードブーツ

（メンズ/ ウィメンズ）

\ 49,000 (税込 \ 53,900)

Burton ハイショット

Step On(R)︎ワイド スノーボードブーツ

（メンズ/ ウィメンズ）

\ 49,000 (税込 \ 53,900)

Burtonの活動の全ては、ブランドが掲げる「パーパス(https://www.burton.com/jp/ja/purpose.html)」に基づいています。山をフィールドとして楽しむスノーボードのブランドとして、「人」、「地球」、そして「スノーボード」のためにできることは何か？を常に追求し、行動に移しています。今シーズン展開されているプロダクトの一つ一つにも、それらの想いが込められています。

Burtonのパーパスについて

私たちが目指す未来は明確です。

関わる全ての人々にポジティブな影響を与えること。

環境への負荷を最小限に抑えること。

そして、思いっきりスノーボードを楽しむことです。

人々のために

人々を尊重するということは、公正な賃金を支払い、責任ある調達を徹底し、誰もが歓迎されるコミュニティを築くことです。

地球のために

環境への負荷を最小限にする。そのために必要なことは、CO2の排出量を削減し、地球や人々にとって安全で、かつ長く使えるプロダクトを作ることです。

スノーボードのために

私たちの使命は、スノーボードの未来を守り、誰もがライディングを楽しめる世の中にすることです。

2025ゴール

クライメートポジティブに向かって

私たちは、2025年までのクライメートポジティブ達成を目指します。そのために、SBTi（Science Based Targets イニシアティブ）に沿ってカーボンフットプリントを削減し、その排出量を相殺するための投資を行い、そして気候変動を引き起こす構造レベルでの変革を提唱します。

BurtonはBコーポレーション認証企業

「B Corporation（Bコーポレーション）」＝ 「B Corp（Bコープ）」とは、米国の非営利団体B Labがおこなっている、社会や環境に配慮した公益性の高い企業に対する国際的な認証制度。

Burtonは、スノーボードカンパニーとして初めて2019年に認証を取得し、2024年には北米・ヨーロッパ・アジア太平洋エリアにおいて、Burton及びAnonブランドにて再認証されました。

Burtonについて

ジェイク・バートン・カーペンターは、1977年にアメリカ・バーモント州のガレージでスノーボード作りを始め、Burton Snowboardsを設立。以後、生涯をスノーボードに捧げました。Burtonは、創業時より画期的なプロダクトライン、リゾートに対する草の根的努力、そしてトップレベルのチームライダーにより、スノーボードを裏山での遊び道具から、ワールドクラスのスポーツへと成長させることにおいて、極めて重要な役割を果たしてきました。現在は、スノーボードギアとアウトドアに関連する業界トップのプロダクトをデザイン、製造しています。アウトドア/ウィンタースポーツ業界のサステイナビリティ・リーダーとして、スノーボードの企業として世界で初めてB-Corp認証を取得しました。Burtonはドナ・カーペンターにより所有されているプライベートカンパニーで、アメリカ・バーモント州バーリントンに本社、オーストリア、日本、オーストラリア、カナダ、中国にオフィスを置いています。詳しくはwww.burton.comをご覧ください。

