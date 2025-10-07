Jagabee 「Green Project」第4弾！「ムーミン」作品ゆかりの北欧の伝統的な家庭料理の味を再現『アンチョビポテトグラタン味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は環境配慮の取り組みや自然を楽しむ企画を展開する「Jagabee Happee3プロジェクト」の1つである「Green Project」の第4弾を実施いたします。2025年は、「ムーミン」作品にゆかりの深い北欧の伝統的な家庭料理の味を再現した『Jagabeeアンチョビポテトグラタン味』をコンビニエンスストア以外の店舗で2025年10月13日(月)から数量限定発売します。定番の『うすしお味』も新しいコラボレーションパッケージで発売しています。※いずれも無くなり次第終了。

内袋は16種類のキャラクター＋デザイン

【背景】

じゃがいもの味わいと独自のサクッホクッとした食感が楽しめる「Jagabee（じゃがビー）」と、世界中で愛されるフィンランド生まれの物語「ムーミン」は、2023年から「Jagabee Happee3プロジェクト」を展開しています。プロジェクトは「Green Project」「FAN＆FUN Project」「Pass the Happee Project」の3つから構成され、「スナフキン」「リトルミイ」「ムーミン」のキャラクターたちがそれぞれのプロジェクトのアンバサダーに就任しています。

「Green Project」第4弾では、2025年の「ムーミン」小説の出版80周年を記念して、一緒に味わいを開発した「アンチョビポテトグラタン味」を発売する運びとなりました。

発売に際し、「Jagabee」対象品購入でイニシャル＋キャラクターが選べるトートバッグが当たるキャンペーンや複数購入でもらえるムーミンオリジナルデザインのマグネット付クリップのノベルティグッズを用意いたしました。※無くなり次第終了。

【商品特長】

「ムーミン」作品にゆかりのある北欧の伝統的な家庭料理の味わいをJagabeeで再現しました。こんがり焼いた香ばしさと玉ねぎの甘み、あとひくアンチョビの味わいをお楽しみください。

【パッケージ】

『Jagabeeアンチョビポテトグラタン味』のデザインは、約4000人のムーミン公式ファンクラブ会員へのアンケート結果を参考に決定しました。異なった側面の絵柄を2つ重ねると１つの絵になる仕掛けです。中の内袋は全16種類のキャラクター＋アルファベットのデザインです。

定番の『うすしお味』は昨年とデザインを変えた新しい「ムーミン」のコラボレーションパッケージです。正面と側面でそれぞれ異なるキャラクターをデザインしました。

【商品概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1697_1_2041acc178a02503c5661ffa5dbd32d4.jpg?v=202510070358 ]

「Jagabee Green Project」キャンペーン

100名様にMOOMIN×Jagabeeオリジナルデザイントートバッグプレゼント

■対象商品

75gJagabeアンチョビポテトグラタン味

75gJagabeeうすしお味

75gJagabeeバターしょうゆ味

75gJagabee紀州産完熟梅味

38gJagabeeうすしお味

38gJagabeeバターしょうゆ味

456gJagabeeうすしお味 (コストコ)

85gJagabeeうすしお味 たっぷりパック

85gJagabeeバターしょうゆ味 たっぷりパック

キャラクター（ムーミン・リトルミイ・スナフキン）と、好きなアルファベットの組み合わせをカスタマイズ可能

MOOMIN×Jagabeeのオリジナルデザインで、自分だけのトートバッグに！

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1697_2_70c481d839bb2d2a12a5e4041ac20764.jpg?v=202510070358 ]

【ムーミン】

「ムーミン」は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされました。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、60か国以上の国々で翻訳出版されています。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されています。

公式サイト・公式SNS

「ムーミン」公式サイト https://www.moomin.co.jp/

「ムーミン」公式Instagram https://www.instagram.com/moominofficial_jp/

「ムーミン」公式Threads https://www.threads.com/@moominofficial_jp

「ムーミン」公式X（旧Twitter） https://x.com/moomin_jp

【Jagabee「Green Project」】

Jagabeeの売上の一部をパーム油の一大生産地であるボルネオ島の森林保全活動のために寄付する取り組みです。

■Jagabee「Green Project」https://www.calbee.co.jp/jagabee/green-project/

■Jagabee Happee3プロジェクトhttps://www.calbee.co.jp/newsrelease/230703.php

【認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパン】

認定NPO法人ボルネオ保全トラスト・ジャパンは動物と人がともに生きていくことのできる

未来をつくるために活動する環境団体です。

■https://www.bctj.jp/

～「Jagabee」の環境への取り組み～

これまで「Jagabee」ブランドは、パッケージでバイオマスインキやFSC認証紙を採用するなど、環境配慮への取り組みを進めてまいりました。ボックスタイプでは、従来の印刷方式と比べてインキの原料由来と印刷工程でのCO2排出量を約34%削減した印刷方式「エコラスター(R)」※1を採用するなどの取り組みが評価され、公益社団法人日本包装技術協会主催の「2022日本パッケージングコンテスト」において、「ジャパンスター賞/公益社団法人日本包装技術協会会長賞」を受賞しています。

また、環境や人権に配慮したRSPO認証パーム油（マスバランス方式）※2の使用や、フードロス削減を目指した「Jagabeeのかけら」※3の発売など、取り組みを拡大させています。2023年5月からは「Jagabee」ブランドを通したさらなる環境配慮への取り組みとして、「Jagabee Green Project」を始動しました。

また、これまでの活動で取得したボルネオ島「カルビーの森」内部の映像を、「Jagabee Green Project」サイトにて初めて公開いたします。

https://www.calbee.co.jp/jagabee/green-project/

※1 「エコラスター(R)」はＴＯＰＰＡＮ株式会社の登録商標です。

参考：https://www.toppan.com/ja/living-industry/packaging/topics/works/012/

※2 RSPO認証パーム油（マスバランス方式）：

RSPO（持続可能なパーム油のための円卓会議）が定める規定の条件を満たしたパーム油。マスバランス方式とは、認証油と非認証油が混合されるが認証農園・搾油工場から供給された認証パーム油の数量が保証されているモデルのこと。

※3参考プレスリリース：「短くて商品化していなかった「かけら」を活用しフードロス削減 「Jagabeeのかけら うすしお味」https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000967.000030525.html