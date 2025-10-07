東京随一の夜景を眺めながら特別なクリスマスディナーを・・・Fish Bank TOKYOより2025年クリスマスコースのご案内です。

株式会社 EDGE

東京随一の夜景を眺めながら特別なクリスマスディナーを・・・

2025年Fish Bank TOKYO クリスマスディナーご予約開始しました。

株式会社Edge（エッジ、本社：東京都渋谷区恵比寿、代表取締役社長：高田 賢介）が運営する、地上２１５ｍからの絶景夜景が堪能できる『Fish Bank TOKYO（フィッシュバンクトウキョウ）』は、10月1より特別クリスマスディナーのご予約を開始致しました。

新鮮なシーフードと厳選した牛肉を楽しめるクリスマス期間の特別コースに「リュイナール・ロゼ」をご用意したプランとなります。

クリスマスディナーを彩る特別コース

Fish Bank TOKYOで長年愛されているスペシャリテ「ウニのフラン」をリース仕立てのクリスマススタイルにした一皿から、前菜は低温で丁寧に火入れしたヒラメを、甘味のある蕪とカリフラワーで冬仕立てに、

オマール海老はラビオリ仕立てにし、メインディッシュは厳選した牛フィレとフォアグラの「フォアグラと牛フィレのロッシーニスタイル 黒トリュフ香るソース」、デザートはパティシエがクリスマスの為に考案した特別デザートと食後に自家製のマカロンをご賞味頂けます。

また今年のシャンパンは洗練されたエレガントなシャンパーニュ「リュイナール・ロゼ」をご用意。

窓側確定のコースにはリュイナール・ロゼハーフボトルをお２人で1本お楽しみ頂けます。

きらめく黄金の輝き、華やかな香り立ちの味わいがお料理に華を咲かせます。

窓際は限定22席、東京の夜景を一望できるプレミアムなシート

東京タワーエリアとお台場方面エリア、東京タワーを正面で堪能できるバーエリアの３つのダイニング。

ご予約に関する詳細

12月24日～25日はクリスマス特別コースの詳細となります。

【東京タワー側ダイニング】

乾杯酒付特別コース28,000円 （特別コース＋乾杯酒リュイナール・ロゼ1杯）

窓際確定特別コース36,000円 （特別コース＋リュイナール・ロゼ ハーフボトル ※お2人で1本＋窓際確約席）

- 隣接のBar ＆Lounge MAJESTICも窓際確定特別コース36,000円のみとなります。

【ベイサイド側ダイニング】

乾杯酒付特別コース22,000円 （特別コース＋乾杯酒リュイナール・ロゼ1杯）

窓際確定特別コース30,000円 （特別コース＋リュイナール・ロゼ ハーフボトル ※お2人で1本＋窓際確約席）

- ※ 12月24日～25日は全席2回転のお時間制となります。- ※ 12月24日～25日の予約はWEB限定で開始となります。- ※ 12月24日～25日は通常コース、ウェブ限定コースは全てお休みとなり上記コースのみとなります。- ※ 価格・メニュー内容はおひとり様の内容となり、上記価格はサービス料10%・税込みとなります。- ※ メニュー内容は仕入れなどにより変更する場合がございます。ご詳細は直接お訪ね下さい。

店舗概要

■店舗名：Fish Bank TOKYO （フィッシュバンクトウキョウ）

■ジャンル：シーフードフレンチレストラン

■URL：https://fish-bank-tokyo.jp/

■所在地：東京都港区東新橋１-５-２ 汐留シティセンター４１F

■電話番号：03-3569-7171

■営業時間：ランチ 11:30～15:00（L.O. 13:30）/ ディナー 17:30～22:30（L.O. 20:30）※12月は変更有

■席数：180席 （バーエリア26席を含む）

■サービス料・チャージ：サービス料１０％

■定休日：年中無休 （年末年始を除く）

■店舗面積：330坪

■平均予算：ランチ 6,500円 / ディナー 18,000円

株式会社Edgeでは、商品やサービスを通じて、

お客様にGOOD EXPERIENCE＜素晴らしい体験＞を提供することをミッションに掲げております。

＜株式会社EDGE会社概要＞

■会社名 ： 株式会社Edge (エッジ)

■所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿南1-16-7 恵比寿ツイン仁平ビル501

■電話番号 ： 03-6412-7964

■代表者 ： 代表取締役社長 高田 賢介

■事業内容 ： 外食における店舗の企画 飲食店の経営及び飲食店運営の受託 飲食店経営指導 酒類、新店舗展開に関する立案と市場調査 飲食店従事者の教育及び指導 広告、宣伝に関する企画ならびに制作 新商品の企画、開発および市場調査

■店舗数：東京 計5店舗 （2024年10月1日現在）

■設立：2001年8月

■URL：http://www.ed-ge.co.jp/index.html

＜この件に関するお問合せ先＞

齋藤 TEL: 080-3616-2710（直通） Mail: saito@ed-ge.co.jp