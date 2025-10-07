【LET IT DIE: INFERNO】「Steam Nextフェス」出展＆無料体験版配信決定！
ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜)は、スーパートリック・ゲームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 石川周志）とタッグを組んで提供するローグライトサバイバルアクションゲーム『LET IT DIE: INFERNO（読み：レットイットダイ インフェルノ）』の最新情報を発表いたします。
『LET IT DIE: INFERNO』キービジュアル１.
https://lid-inferno.com/jp/(https://lid-inferno.com/jp/)
■「Steam Nextフェス」出展＆無料体験版配信決定！
2025年10月14日（火）より開催されるオンラインイベント「Steam Nextフェス：2025年10月エディション」への出展と、体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」の無料配信が決定いたしました。「Steam Nextフェス」では、体験版試遊や開発者のライブストリーミング、動画などの視聴を通して、Steamに新しく登場するゲームを知ることができます。
「Steam Nextフェス：2025年10月エディション」では、体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」を無料でお楽しみいただけます。変化するステージの中での探索やアイテム収集の他、プレイヤーとエネミーが交錯する「PvEvP」システムなど、『LET IT DIE: INFERNO』の魅力が詰まった体験版となっています。さらなる混沌が手招きする地獄（インフェルノ）を突き進み、踏破・生還を目指しましょう。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2005_1_f33a470aaa305946c9ad7f6421174426.jpg?v=202510070358 ]
体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」ダウンロードURL：
https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/(https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/)
▼体験版では、プレイヤーの活動拠点となる「アイアンパーチ」でショップや受付などの施設も利用できる
NPC「クリコ」が受付を務めるレイダー協会
装備や回復アイテムを売買できるショップ「KAZOKU」
■最新トレーラーを公開！
体験版の配信にあわせて、『LET IT DIE: INFERNO』のプロローグにフィーチャーしたトレーラーを公開いたしました。ぜひご覧ください。
▼「『LET IT DIE: INFERNO』Steam Next Fest: October 2025 Edition Trailer」動画URL
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=f3y3hNwPfyU ]
https://youtu.be/f3y3hNwPfyU
■アンクル・デスの「DEV DIARY #13」を公開！
『LET IT DIE: INFERNO』ディレクターの新英幸と、エキセントリック・プロデューサーのアンクル・デスが体験版について語る「DEV DIARY #13」を公開いたしました。初登場となるゲーム内要素やエネミーに関する情報もございますので、体験版配信までの期間にぜひご視聴ください。
▼開発動画「DEV DIARY #13」視聴URL
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jPRbYHYDKZw ]
https://youtu.be/jPRbYHYDKZw
▼「LET IT DIE: INFERNO DEMO」で初登場となるエネミー「サライドリ（左）」と「ヨツヤマ研究員＆ヨツヤマ護衛（右）▼
体験版で初登場のエネミー「サライドリ」
体験版で初登場のエネミー「ヨツヤマ研究員＆ヨツヤマ護衛」
■『LET IT DIE: INFERNO』体験版配信記念Xキャンペーン
体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」の配信を記念し、 公式 X アカウントでキャンペーンを実施します。抽選で20名様にAmazonギフトカード10,000円分が当たります。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2005_2_a578fef5e67bad16f4fdb96cdb851d07.jpg?v=202510070358 ]
この他、最新情報は公式サイトや各種SNS公式アカウントにて随時発信して参ります。まだフォローされていない方はこの機会にフォローし、最新情報をどうぞお見逃しなく。
- 公式サイト ： https://lid-inferno.com/JP/
- 公式Xアカウント ： https://x.com/LETITDIE_jpn
- 公式Facebookアカウント ： https://www.facebook.com/LETITDIEjpn/
- アナウンストレーラー ： https://youtu.be/aAS57BZ-fhA
- YouTubeチャンネル「Uncle Death」 ： https://www.youtube.com/@UncleDeathCH
■『LET IT DIE: INFERNO』とは
― センパイ 地獄の底、目指しちゃってください ―
『LET IT DIE: INFERNO』は、異形の怪物や敵対組織の戦闘員、さらに自分以外のプレイヤーまでもが入り乱れる、カオスな空間でのバトルが楽しめるローグライトサバイバルアクションゲームです。
未曽有の天変地異「アースレイジ」を乗り越えた人類の前に現れたのは、都市を丸ごと飲み込むほどの巨大な穴。いつしか「地獄門」と呼ばれ、人々が恐れるその穴の最深部には、世界を支配できるほどのエネルギーを秘めた結晶体「死神の目」が眠っていると噂されています。ステージ構成やアイテム分布が毎回変化する「地獄（インフェルノ）」を突き進み、
踏破・生還を目指しましょう。
本作では、地獄門でプレイヤーとエネミーが交錯する「PvEvP」というゲームシステムに加え、プレイヤー同士のバトルに集中できるコンテンツもご用意。パワーアップした『LET IT DIE』の世界を存分にお楽しみいただけます。
現在、『LET IT DIE: INFERNO』は3つのエディションの予約を受け付けており、それぞれ含まれるアイテムや特典が異なります。詳細は公式サイトをご確認のうえ、お好みに合わせてお選びください。
『LET IT DIE: INFERNO』キービジュアル２.
『LET IT DIE: INFERNO』ゲーム内イメージ
『LET IT DIE: INFERNO』基本情報
タイトル ：LET IT DIE: INFERNO
（読み：レットイットダイ インフェルノ）
ジャンル：ローグライトサバイバルアクション
対応機種：PlayStation(R)5 / Steam(R)
対応言語 ：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）※ゲーム内音声は基本英語のみ（一部日本語）
ロゴ
価格：スタンダードエディション3,850円（税込）
デラックスエディション 6,270円（税込）
アルティメットエディション 8,690円（税込）
※各エディションは、同じゲーム内容です。
※別途ゲーム内課金あり。
レーティング：IARC:16+
公式サイト：https://lid-inferno.com/JP/
PlayStation(R)5版ストアページ：https://store.playstation.com/concept/10009386
※PlayStation(R)5でのプレイにはPlayStation(R)Plusへの加入が必要です。
Steam(R)版ストアページ：
https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/
開発：スーパートリック・ゲームズ株式会社
販売：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社
コピーライト表記：(C) GungHo Online Entertainment, Inc.