【LET IT DIE: INFERNO】「Steam Nextフェス」出展＆無料体験版配信決定！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO 森下一喜)は、スーパートリック・ゲームズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 石川周志）とタッグを組んで提供するローグライトサバイバルアクションゲーム『LET IT DIE: INFERNO（読み：レットイットダイ インフェルノ）』の最新情報を発表いたします。

『LET IT DIE: INFERNO』キービジュアル１.

https://lid-inferno.com/jp/(https://lid-inferno.com/jp/)

■「Steam Nextフェス」出展＆無料体験版配信決定！

2025年10月14日（火）より開催されるオンラインイベント「Steam Nextフェス：2025年10月エディション」への出展と、体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」の無料配信が決定いたしました。「Steam Nextフェス」では、体験版試遊や開発者のライブストリーミング、動画などの視聴を通して、Steamに新しく登場するゲームを知ることができます。

「Steam Nextフェス：2025年10月エディション」では、体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」を無料でお楽しみいただけます。変化するステージの中での探索やアイテム収集の他、プレイヤーとエネミーが交錯する「PvEvP」システムなど、『LET IT DIE: INFERNO』の魅力が詰まった体験版となっています。さらなる混沌が手招きする地獄（インフェルノ）を突き進み、踏破・生還を目指しましょう。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2005_1_f33a470aaa305946c9ad7f6421174426.jpg?v=202510070358 ]

体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」ダウンロードURL：

https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/(https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/)

▼体験版では、プレイヤーの活動拠点となる「アイアンパーチ」でショップや受付などの施設も利用できる

■最新トレーラーを公開！

NPC「クリコ」が受付を務めるレイダー協会装備や回復アイテムを売買できるショップ「KAZOKU」

体験版の配信にあわせて、『LET IT DIE: INFERNO』のプロローグにフィーチャーしたトレーラーを公開いたしました。ぜひご覧ください。

▼「『LET IT DIE: INFERNO』Steam Next Fest: October 2025 Edition Trailer」動画URL

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=f3y3hNwPfyU ]

https://youtu.be/f3y3hNwPfyU

■アンクル・デスの「DEV DIARY #13」を公開！

『LET IT DIE: INFERNO』ディレクターの新英幸と、エキセントリック・プロデューサーのアンクル・デスが体験版について語る「DEV DIARY #13」を公開いたしました。初登場となるゲーム内要素やエネミーに関する情報もございますので、体験版配信までの期間にぜひご視聴ください。

▼開発動画「DEV DIARY #13」視聴URL

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=jPRbYHYDKZw ]

https://youtu.be/jPRbYHYDKZw

▼「LET IT DIE: INFERNO DEMO」で初登場となるエネミー「サライドリ（左）」と「ヨツヤマ研究員＆ヨツヤマ護衛（右）▼

■『LET IT DIE: INFERNO』体験版配信記念Xキャンペーン

体験版で初登場のエネミー「サライドリ」体験版で初登場のエネミー「ヨツヤマ研究員＆ヨツヤマ護衛」

体験版「LET IT DIE: INFERNO DEMO」の配信を記念し、 公式 X アカウントでキャンペーンを実施します。抽選で20名様にAmazonギフトカード10,000円分が当たります。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2005_2_a578fef5e67bad16f4fdb96cdb851d07.jpg?v=202510070358 ]

この他、最新情報は公式サイトや各種SNS公式アカウントにて随時発信して参ります。まだフォローされていない方はこの機会にフォローし、最新情報をどうぞお見逃しなく。

■『LET IT DIE: INFERNO』とは

― センパイ 地獄の底、目指しちゃってください ―

『LET IT DIE: INFERNO』は、異形の怪物や敵対組織の戦闘員、さらに自分以外のプレイヤーまでもが入り乱れる、カオスな空間でのバトルが楽しめるローグライトサバイバルアクションゲームです。

未曽有の天変地異「アースレイジ」を乗り越えた人類の前に現れたのは、都市を丸ごと飲み込むほどの巨大な穴。いつしか「地獄門」と呼ばれ、人々が恐れるその穴の最深部には、世界を支配できるほどのエネルギーを秘めた結晶体「死神の目」が眠っていると噂されています。ステージ構成やアイテム分布が毎回変化する「地獄（インフェルノ）」を突き進み、

踏破・生還を目指しましょう。

本作では、地獄門でプレイヤーとエネミーが交錯する「PvEvP」というゲームシステムに加え、プレイヤー同士のバトルに集中できるコンテンツもご用意。パワーアップした『LET IT DIE』の世界を存分にお楽しみいただけます。

現在、『LET IT DIE: INFERNO』は3つのエディションの予約を受け付けており、それぞれ含まれるアイテムや特典が異なります。詳細は公式サイトをご確認のうえ、お好みに合わせてお選びください。

『LET IT DIE: INFERNO』キービジュアル２.『LET IT DIE: INFERNO』ゲーム内イメージ『LET IT DIE: INFERNO』基本情報

タイトル ：LET IT DIE: INFERNO

（読み：レットイットダイ インフェルノ）

ジャンル：ローグライトサバイバルアクション

対応機種：PlayStation(R)5 / Steam(R)

対応言語 ：日本語、英語、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語（ブラジル）、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）※ゲーム内音声は基本英語のみ（一部日本語）

ロゴ

価格：スタンダードエディション3,850円（税込）

デラックスエディション 6,270円（税込）

アルティメットエディション 8,690円（税込）

※各エディションは、同じゲーム内容です。

※別途ゲーム内課金あり。

レーティング：IARC:16+

公式サイト：https://lid-inferno.com/JP/

PlayStation(R)5版ストアページ：https://store.playstation.com/concept/10009386

※PlayStation(R)5でのプレイにはPlayStation(R)Plusへの加入が必要です。

Steam(R)版ストアページ：

https://store.steampowered.com/app/2576150/LET_IT_DIE_INFERNO/

開発：スーパートリック・ゲームズ株式会社

販売：ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

コピーライト表記：(C) GungHo Online Entertainment, Inc.