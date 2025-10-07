MOSS STUDIO POP-UP SHOP at BIOTOP TOKYO

株式会社ジュン

株式会社ジュン (本社：東京都港区 / 代表 佐々木進) が運営する「BIOTOP (ビオトープ) 」は、2021年11月より俳優の森田剛氏、宮沢りえ氏、映像作家のosrin氏、デザイナーの荒居誠氏によって発足したスタジオ「MOSS STUDIO」の初のPOP-UP SHOPをBIOTOP TOKYOにて10/11 (土) - 10/19 (日) の日程で開催します。

比類なき4人の感性が合わさったクリエイティブは異形な創作の美学を持ち続けており、近年ではAKIYO氏をはじめとしたデザイナーを迎えるなどして、アイテム展開の幅を広げブランドとのコラボレーションも精力的に行なっています。

今回のPOP-UP SHOPでは、MOSSの原点でもある “TOMBO -トンボ-” ロンTeeなどの過去のアーカイブ商品に加え、開催を記念した新作のラインナップをご覧いただけます。

新作アイテムとして「UMBRO（アンブロ）」とコラボレーションしたwind pants / jecketや、森田剛氏3Dプリント土台付きマスク、ベースボールシャツ、ベースボールキャップ、マスクリングが登場します。

※一部数量限定受注品あり

また映像作品『叉鬼-MATAGI-』にちなんだ商品、MATAGI-JUMPERやポスター等が再販されます。

※数量に限りがございますので、無くなり次第終了

期間限定販売のオンラインストア商品の数々が手に触れられる貴重な場となっております。

この機会にぜひお越しください。

＜UMBRO × MOSS STUDIO＞

wind jecket / pantsのセットアップアイテムをUMBROとのコラボレーションにて作成。

撥水加工が施されたナイロンの表地に、暖かいフリース素材の裏地を使用した秋冬でも過ごしやすいセットアップ。

スキーにも来ていけるようなシャカシャカをテーマに作成されたウェアには、どことなくスキーウェアのようなディテールが落とし込まれている。

キービジュアルには、笑福亭鶴瓶氏、モトーラ世理奈氏を起用し、osrin氏ディレクションにてMOSS STUDIOでしか作り出せない世界観を表現。

MOSS STUDIO POP-UP SHOP

＜開催期間＞

2025年10月11日 (土) - 10月19日 (日)



＜開催店舗＞

BIOTOP TOKYO

〒108-0071 東京都港区白金台4-6-44

Tel: 03-3444-2421

MOSS STUDIO（モス スタジオ）

「MOSS STUDIO」 公式 Instagram：https://www.instagram.com/moss_studio.official/