¡Ú¿½¹þ¼Ô¸ÂÄêÇÛ¿®¡Û·î´ÖÁíÌ³ ËÅÄ»á¤¬¸ì¤ë¡ÖAI»þÂå¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ºÆÅý¹ç~¥Ð¥ê¥åー¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×~¡×¡Ã10/15(¿å)¡ÃSPEAKS ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹·Ð±ÄÊÑ³×¥µ¥ß¥Ã¥È
³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÅÄ ·ò°ì»á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¡ÊNEWPEAKS.inc)¤Ï¡¢ÈÖÁÈ·¿¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖSPEAKS -¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹·Ð±ÄÊÑ³×¥µ¥ß¥Ã¥È- ¡×(https://www.newpeaks.co.jp/speaks/backoffice/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks)¤ò2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¥ー¥Îー¥È¡Ê´ðÄ´¹Ö±é¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÅÄ ·ò°ì»á¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤´¾Ò²ð
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
AI»þÂå¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÖºÆÅý¹ç¡×²òÂÎ¿·½ñ～¥³¥¹¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¥Ð¥ê¥åー¡¦¥»¥ó¥¿ー～
¡Ú¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾Ò²ð¡Û
AI»þÂå¡¢½Ä³ä¤ê²½¤·¤¿ÁíÌ³¡¦¿Í»ö¡¦·ÐÍý¡¦¾ð¥·¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î¡È¥³¥¹¥È¥»¥ó¥¿ー¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¥Ð¥ê¥åー¥»¥ó¥¿ー¡É¤Ø¤ÎÊÑ³×¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢²Ä»ë²½¡¦ºÇÃ»µ÷Î¥²½¡¦´°Á´¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦´°Á´¼«Æ°²½¡¦ºÆÅý¹ç¤È¤¤¤¦5¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½¤òÅý¹ç¤¹¤ëÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¿Í¤Î¶¯¤ß¤òÍ»¹ç¤·¡¢·Ð±Ä¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ÁõÃÖ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÁÏ¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹Áü¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÂ¿ºÌ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó±óÆ£ ¸ù »á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¥¦¥§ー¥ÖÎëÌÚ ¹¯¹° »á¤Ë¤è¤ë¡ÖAI»þÂå¤Î´ë¶È·Ð±Ä¤È¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¤Ê¤ÉÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´ë¶È¤äÀìÌç²È¤ÎÃÎ¸«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÑ³×¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëÀ®Ä¹¨¡¨¡¡£
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÊÑ³×¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ø :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/backoffice/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
¡¡¥»¥Ã¥·¥ç¥ó(°ìÉô¤´¾Ò²ð)
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ê¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò ±óÆ£ ¸ù »á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¥¦¥§ー¥Ö ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎëÌÚ ¹¯¹° »á
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ー Éû¥»¥ó¥¿ーÄ¹ @Tovas »ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô »°±º ÍÎ²ð»á¡¦ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê ¶µ¼ø ÌøÀî ÈÏÇ·»á
¡¡³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～
»ëÄ°ÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊEventHub¤ÇÇÛ¿®¡Ë
»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§·Ð±Ä´ë²èÉôÌç¡¦¿Í»öÉôÌç¡¦ÁíÌ³ÉôÌç¤Ê¤É¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ
¼çºÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¶¨»¿¡¡¡¡¡§Sansan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒLabBase¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¡¢¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹
¡ÖSPEAKS¡×»öÌ³¶É
E-mail¡§info_speaks@newpeaks.co.jp
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ø :
https://www.newpeaks.co.jp/speaks/backoffice/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¤È¤Ï
¥Ë¥åー¥Ôー¥¯¥¹¤Ï¡Ö¤·¤¯¤ß¤È¤·¤«¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³×¿·¤¹¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò
¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
HP¡§https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)