Êõ¼òÂ¤¡¢¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Û¤¦¤¸Ãã³ä¤ê¡× 10·î28Æü(²Ð)µ¨Àá¸ÂÄê¿·È¯Çä

¡¡Êõ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¡È¤ªÃã³ä¤ê¡ÉÊ¸²½¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢½©Åß¸ÂÄê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Û¤¦¤¸Ãã³ä¤ê¡×¤ò¡¢10·î28Æü(²Ð)¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÎRTD¢¨»Ô¾ì¤Ï¡¢·ò¹¯°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¡ÖÅü¼Á¥¼¥í¡×¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö´Å¤¯¤Ê¤¤¡×¡Ö¿©»ö¤Ë¹ç¤¦¡×Ì£¤ï¤¤¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹ÃÎà¾ÆÃñ¤ò¤ªÃã¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¡È¤ªÃã³ä¤ê¡É¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍýÍ³¤«¤é20Âå¡¦30Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë¿·¤¿¤Ê¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÌµÃº»À¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡§Ãº»À¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ä¡ÈÃº»ÀÈè¤ì¡É¤ò´¶¤¸¤ëÁØ¤Ë¹¥É¾
¡¦¤ªÃã¤Î·ò¹¯Åª¤Ê¥¤¥áー¥¸
¡¦¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¡¢¿ä¤·³è¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤Ë¤âºÇÅ¬
¡¦°û¤ßÈè¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤Å¬ÅÙ¤Ê¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô
¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î¼«Í³ÅÙ¡§ÃãÍÕ¤Î¼ïÎà¤Ç¹¥¤ß¤ÎÌ£¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë
¡¦¿©»ö¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¡§Âð°û¤ß¡¦µï¼ò²°¡¦¥«¥é¥ª¥±¡¦¤Ò¤È¤êÈÕ¼à¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á
SNS¤Ç¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤äÀìÌçÅ¹¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤ªÅ¹ÆÈ¼«¤ÎÁÏºî¥á¥Ë¥åー¤â¸å²¡¤·¤·¡¢¡È¤ªÃã³ä¤ê¡É¤Ï¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Ç¿·¤·¤¤ÄêÈÖ¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂ¿©¤ä½Ü¤Î¿©ºà¡¢µ¨Àá¤Î¹Ô»ö¿©¤ò³Ú¤·¤à¡ÈÏÂ¡É¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Êõ¼òÂ¤¤Ï100Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÊõ¾ÆÃñ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÏÂ¡É¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¸½Âå¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÆø¤ï¤¤¤ò¤ß¤»¤ëRTD»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸¶ÅÀ¤È¤â¤¤¤¨¤ëÆüËÜ½é¤Î´Ì¥Á¥åー¥Ï¥¤¡Ö¥¿¥«¥écan
¥Á¥åー¥Ï¥¤¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¼ê·Ú¤ËËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥åー¥Ï¥¤¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¿·È¯Çä¤¹¤ë¡ÈÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Û¤¦¤¸Ãã³ä¤ê¡É¤Ï¡¢Êõ¾ÆÃñ¤È¤ÎÁêÀ¤òÄÉµá¤·¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬ÆÃÄ¹¤Î¹ñ»º¤Û¤¦¤¸Ãã¤ò»ÈÍÑ¡£½©Åß¤Îµ¨Àá¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤·¤¿¹á¤Ð¤·¤µ¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤ò¡¢´Ì¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¡ÖÏÂ¼ò¡×¤Î¿·¤¿¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤È²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢Ë¤«¤Ç¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë
¤ªµÒÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨RTD¡§Ready to Drink¤ÎÎ¬¡£´ÌÆþ¤ê¥Á¥åー¥Ï¥¤¤Ê¤É¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤Î¤³¤È
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§Êõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Û¤¦¤¸Ãã³ä¤ê
ÉÊÌÜ¡§¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡¡
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§4¡ó¡¡
½ã¥¢¥ë¥³ー¥ëÎÌ¡§1ËÜ¤¢¤¿¤ê11g
ÍÆÎÌ¡¿ÍÆ´ï¡§335ml¡¿¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à´Ì¡¡
ºÊñ¡§24ËÜÃÊ¥Üー¥ëÈ¢Æþ
»²¹Í¾®Çä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇÈ´¤¡Ë¡§159±ß¡¡
È¯ÇäÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡¡
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¡¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ªÃã³ä¤ê¥·¥êー¥º¡×
https://www.takarashuzo.co.jp/products/soft_alcohol/ochawari/¡¡
¡ûÊõ¾ÆÃñ»ÈÍÑ
È¯Çä¤«¤é100Ç¯°Ê¾å¤ÎÅÁÅý¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿¿®Íê¤Î¡ÖÕï¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ô¥å¥¢¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°û¤ßË°¤¤·¤Ê¤¤¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûÅü¼Á¥¼¥í¢¨¡¡
´Å¤¯¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¿©ÉÊÉ½¼¨´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢100mlÅö¤¿¤êÅü¼Á0.5gÌ¤Ëþ¤òÅü¼Á¥¼¥í¤ÈÉ½¼¨
¡ûÌµÃº»À
Ãº»À¤¬¶ì¼ê¡¢Ãº»À¤Ç¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÃº»ÀÈè¤ì¡É¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¡Ö¸ýÅö¤¿¤ê¤¬¤ä¤µ¤·¤¤¡×¤È»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë20Âå¤ÎÌóÈ¾¿ô¤ÎÊý¤¬¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¤Î°ûÍÑÁý²ÃÍýÍ³¤Ë¡¢¡ÖÌµÃº»À¤À¤«¤é¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡ûÄø¤è¤¤¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô
¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¡¦¡ÖÇ»¤¤¤ªÃã³ä¤ê¡×¡¦¡Ö¤ä¤ï¤é¤«¤Û¤¦¤¸Ãã³ä¤ê¡×¤Ï¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬4¡ó¡¢¡Ö±¨Î¶³ä¤ê¡×¡¦¡ÖËõÃã¥Ï¥¤¡×¤Ï6¡ó¡£´Å¤¯¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¶¦¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¤«¤é¡¢¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤ªÃã³ä¤ê¡×¡¢¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤ÎÇ»¤¤¤ªÃã³ä¤ê～¥«¥Æ¥¥ó2ÇÜ～¡×¡¢¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î±¨Î¶³ä¤ê¡×¡¢¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤ÎËõÃã¥Ï¥¤¡×¡¢¡ÖÊõ¾ÆÃñ¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤Û¤¦¤¸Ãã³ä¤ê¡×