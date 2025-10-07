楽天カード、「毎日当たるチャンス！楽天カードマンくじ」を開催

楽天カード株式会社

楽天カード株式会社（以下「当社」）は、2025年7月で「楽天カード」の発行から20周年を迎えたことを記念した取り組みの一環として、「毎日当たるチャンス！楽天カードマンくじ」（以下「本キャンペーン」）を本日2025年10月7日（火）から開催いたします。

本キャンペーンでは、楽天カードを利用すると「楽天カードアプリ」の「楽天カード利用のお知らせ」から1日1回その場で結果が分かる楽天カードマンくじをひくことができ、毎日最大2,000ポイントの楽天ポイントが当たるチャンスがあります。楽天カードマンくじは、「楽天カードアプリ」でリアルタイムにカード利用内容が確認できるプッシュ通知をONにしてご利用ください。

※「毎日当たるチャンス！楽天カードマンくじ」キャンペーンの詳細は、以下ホームページにてご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/spt/20th_anniversary_cardmanlottery

また、「楽天カード」の発行から20周年を記念して、「楽天カードアプリ」のアイコンを20周年限定デザインに変更しています。

※「楽天カードアプリ」は以下よりダウンロードが可能です。

https://applink.rakuten-card.co.jp/press_release

楽天カードアプリ20周年デザイン

さらに、楽天カードのホームページには、特設ページを開設しており、これまでの当社の歩みと「楽天カード」の発行に関する歴史を創成期、成長期、拡大期、飛躍期の4つのフェーズで紹介しています。

※「楽天カード」発行20周年特設ページ

https://www.rakuten-card.co.jp/corporate/info/history/rakutencard20th/

当社は、2005年7月の「楽天カード」の発行以来、「楽天ポイント」を中心としたお得な特典と、お客様のライフスタイルに合わせた多様なカードラインナップで、多くのお客様にご支持いただき、発行枚数は3,265万枚（2025年6月末時点）を突破いたしました。長年にわたり「楽天カード」をご愛顧いただいているお客様、そして当社を支えてくださる全ての関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

今後も、当社は社会環境の変化やお客様の多様なニーズに応え、サービスや機能をさらに充実させることで、安心で使いやすい金融サービスにより、快適で豊かな毎日をサポートすることを目指してまいります。

＜「毎日当たるチャンス！楽天カードマンくじ」キャンペーン概要＞

■くじへの参加について：

・「楽天カード利用のお知らせ」からご参加いただけます。

・「楽天カード利用のお知らせ」が1日の間に複数回届いた場合でも、各「利用日」につき参加可能回数は1回のみとなります。

■期間：

・くじの対象となる「楽天カード利用のお知らせ」における「利用日時」：2025年10月7日（火）0：00～2025年11月13日（木）23：59

・くじ参加可能期間：2025年10月7日（火）10：00～2025年11月14日（金）11：59

※ご利用情報を弊社が処理（弊社へご利用情報が到着）した日時を「利用日時」として、「楽天カード利用のお知らせ」へ表示いたします。

※カードのご利用から「楽天カード利用のお知らせ」到達までは時間を要する場合があり、キャンペーン期間中にカードをご利用いただいた場合でも、「楽天カード利用のお知らせ」の到達がキャンペーン期間後の場合はくじに参加できません。また、カードをご利用いただいた場合でも「楽天カード利用のお知らせ」が送られない場合があり、その場合もくじに参加できませんのであらかじめご了承ください。

■賞品・当選本数：

毎日変動する可能性がございますので、「楽天カード利用のお知らせ」からくじページにてご確認ください。

※特典進呈の条件や対象外のご利用分など、キャンペーンの詳細は以下のホームページにてご確認ください。

https://www.rakuten-card.co.jp/campaign/spt/20th_anniversary_cardmanlottery