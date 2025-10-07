【日本酒×創作寿司のペアリング】大阪・北浜リバーサイドで味わうーー１夜限りの饗宴。「Sake Pairing Bar ぽたん」×「TOSA」が32名限定の特別ペアリングディナーを開催

ぽたん株式会社大阪公会堂が望めるリバーサイドテラスに特設するカウンター席にて、ペアリングコースで晩秋を堪能。

ぽたん株式会社（本社：大阪市福島区福島2-7-24 4F、代表取締役：久米 佑宜）が運営する「Sake Pairing Bar ぽたん」は、2025年11月2日（日）に株式会社infix（大阪市中央区北浜、代表取締役社長：間宮 尊）が運営するブティックホテル「THE BOLY OSAKA」1階レストラン「TOSA - Riverside Sushi Bar -（トーサ）」とのタイアップイベントを開催します。厳選した希少銘柄を含む日本酒と、旬魚を使った創作寿司のペアリングコースを32名様限定（1部8組16名×2部制）で提供する一夜限りの特別ディナーです。当日はTOSAのリバーサイドテラスを特設の大きなカウンター席に見立て、中央公会堂を臨む開放的な川沿いのロケーションで、秋の夜長に日本酒と寿司のマリアージュをご堪能いただけます。

■当イベントのコンセプト

「日本酒1杯」と「寿司2貫」のペアリング ー 日本酒の表情を変え、二度愉しむ。

通常の寿司との日本酒ペアリングでは、オペレーションの観点、また寿司がメインであることからも寿司ネタごとに合わせた提供は難しいとされています。

当イベントでは、「日本酒も創作寿司も主役にしたい」という思いから、「日本酒1杯に対し寿司2貫」という構成で提供します。1種類の日本酒に対して2種類の寿司ネタを合わせることで、料理が変わるごとに日本酒の味わいに生まれる変化-すなわち日本酒の多面的な魅力をコースを通して体験いただけます。また、日本酒を少量づつ、さまざまなバリエーションをご用意し、寿司ネタごとに最適な日本酒をご提供いたします。

※日本酒提供シーンのイメージです。当日提供する日本酒とラインナップは異なります。

コース料理には、秋刀魚や鰤（ブリ）、金目鯛など旬の魚を使った握り寿司に加え、TOSA名物の創作寿司ロールなどもラインナップ。秋の味覚を取り入れた料理の数々。ペアリングの日本酒には、Sake Pairing Bar ぽたんのオーナー久米氏が厳選した希少な銘酒、またペアリングの奥深さを感じられるユニークな日本酒もペアリングに織り交ぜ、晩秋に寄り添うマリアージュを堪能いただけます。

■タイアップイベント概要

■Sake Pairing Bar ぽたんについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155145/table/9_1_119fce91da6eae40f8e7ffe1adac2fdc.jpg?v=202510070358 ]ご予約はこちら :https://res-reserve.com/restaurants/tosa/courses/ddb7ecda-ae9a-48ee-80f1-3b482ef357b8店内は和を基調としたデザイン。杉材の一枚板カウンター15席で、日本酒をゆっくり堪能いただけます。

「飲むたび、日本のどこかへ。」をコンセプトに掲げ、常時100種類ほどの日本酒を取り揃え、旬の食材を活かした小料理とのペアリング体験を提供する大阪・福島区の日本酒ペアリングバーです。店内はカウンター15席のみ、障子や欄間、盆栽といった和の意匠を配し、和モダンで落ち着いた雰囲気でゆったりお過ごしいただけます。



日本酒を単なる"飲み物"としてではなく、その一本ごとに宿る造り手の想いや地域の風土、蔵元の歴史といった“物語”を五感で感じていただける体験型バーとして2025年3月にオープンしました。オーナーの久米佑宜氏は大阪の老舗酒蔵で日本酒造りに従事した経歴を持ち、自ら全国各地の酒蔵を巡り飲み歩く中で培った知見をもとに、日本酒の個性に合わせた逸品とペアリングを提案しています。英語での接客にも対応しており、日本酒初心者から愛好家、訪日観光客まで幅広いお客様にお越しいただいており、「日本文化の奥深さを味わえるバー」として好評いただいております。

所在地 ：〒5531-0003 大阪市福島区福島2-7-24 4F

ディナー ：18:00～25:00 （L.O. 24:00）

予約 ：予約可（Tablecheck(https://www.tablecheck.com/ja/potan-osaka), 食べログ(https://tabelog.com/osaka/A2701/A270108/27147739/)）

席数 ：15席

電話番号 ：06(4256)5353

休日 ：不定休 *休業日はInstagramでご確認ください。

Instagram：https://www.instagram.com/potan_sakebar

■TOSA - Riverside Sushi Bar -（トーサ）について

「THE BOLY OSAKA（ザ ボリー オオサカ）」1階に位置し、大阪市中央公会堂を一望できる大阪随一のリバーサイドテラスを備えたレストランです。店内にはラウンジシートやバーカウンター、スタンディングエリアも併設され、ホテルクオリティのホスピタリティとともにゆったりと食事が楽しめます。ディナータイムには、日本生まれの「Nigiri」と米国生まれの「Sushi Roll」2種類の創作寿司をバースタイルで提供。

アメリカ・ボストンで長年研鑽を積んだシェフによる遊び心あふれる寿司や一品料理の数々を、カクテルやワインなど豊富なドリンクとともにお楽しみいただけます。川沿いに広がる開放的なテラス席では、都会の喧騒を忘れてゆっくりと流れる時間を感じられるでしょう。朝食からランチ、バー利用まで一日を通して北浜リバーサイドの魅力を満喫できるスポットとして地元の方にも愛されています。

所在地 ：〒541-0041大阪市中央区北浜2-1-16 1F

開業日 ：2022年4月1日（金）

モーニング：7:30～10:30 （L.O. 10:00）

ランチ ：11:00～15:00

ディナー ：17:00～23:00 （L.O. 22:30）

予約 ：ディナータイムのみ席予約可

席数 ：64席

電話番号 ：06(4400)4024 （※受付時間：15:00~22:30）

休日 ：不定休 *休業日はInstagramでご確認ください。

Instagram：https://www.instagram.com/tosa_boly/

*当イベントは「TOSA -Riverside Sushi Bar-」にて開催されます。

本件に関するお問い合わせは以下までお問い合わせください。

TOSA公式サイト：https://theboly.com/restaurant.html

お電話：06(4400)4024

※受付時間：15:00~22