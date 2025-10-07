【企業SNS担当向け】TikTokリサーチツール『BUZZMIRU』が「業界別ランキング機能」をリリース

株式会社Isle

2025年10月7日、株式会社Isle(アイル)（東京都新宿区、共同代表 西森大祐・成宮邦亮）は、TikTokのバズ動画を効率的にリサーチできる『BUZZMIRU(バズミル)』に「業界別ランキング機能」をリリースしました。本機能により、各業界・業種ごとのトレンドを効率よく把握できるだけでなく、「採用」「集客」といった運用目的に応じた検索も可能となります。

背景・開発の経緯

近年、企業のTikTok活用は右肩上がりに増加している一方で、膨大な動画から自社に関係の深い動画をリサーチし、企画に繋げるには相応の時間と工数を要するのが現状で、担当者の負荷が高まる傾向にありました。SNS担当者・運用代行各社からは、次のような声が多く寄せられています。

- 「バズっている動画の発掘に時間がかかる」- 「動画が多すぎて網羅しきれない」- 「アカウント規模に関係なく“コンテンツ力”で伸びてる動画を見たい」

こうした背景から、業界や類似アカウントの“今まさに伸びている動画”を効率よく調査できるツールが求められていました。今回の「業界別ランキング機能」は、従来のフィルター検索を越えて業界単位での即時可視化を実現し、さらに再生数／フォロワーの指標を並置することで、アカウント規模に依存しない“コンテンツ起点のバズ”の発見を後押しします。

新機能「業界別ランキング」の概要・特徴

今回リリースされた業界別ランキング機能では、以下のポイントによりTikTokトレンド分析の効率化を実現します。

- 業界ごとのバズ動画ランキング表示: 飲食店、美容クリニック、建設業など登録された業種カテゴリー別に伸びている動画をランキング化。従来のフィルター操作なしで、自社の属する業界や関心業界ごとに人気動画を即座に確認可能になりました。- 新指標「再生数/フォロワー数」の追加: 各動画の再生数/フォロワー数を確認可能にしました。動画自体のバズ度合い（高再生数）とアカウント規模（フォロワー数）の両面から分析できるため、フォロワー数に依存せずコンテンツ内容でバズった動画の発見が容易になります。BUZZMIRUについて

「BUZZMIRU（バズミル）」は、Webマーケ支援を行う株式会社Isleが2025年5月に正式リリースしたTikTok特化型の動画リサーチ&分析ツールです。TikTokでバズっている動画を効率的かつ網羅的にできるだけでなく、BGMやハッシュタグごとのランキングや、動画の文字起こし機能を提供しております。

無料トライアル・導入案内

現在、7日間の無料トライアルを実施中です。ご興味のある方は、ぜひ下記サイトよりお問合せください。

無料トライアルはこちらから :https://buzzmiru.com/trial/?utm_source=prtimes1

サービスページ：https://buzzmiru.com/(https://buzzmiru.com/?utm_source=prtimes1)

今後の展望

『BUZZMIRU』の機能拡充や分析機能の高度化を続け、TikTokなどショートフォーム動画マーケティングに取り組む企業を継続的に支援していく予定です。ユーザー様の意見や要望も反映しながら、新機能の追加やUI革新を速やかに実行し、継続的なアップデートを通じて利便性の向上に努めてまいります。

会社概要

* 会社名 ：株式会社Isle

* 代表者 ：共同代表取締役 西森大祐・成宮邦亮

* 所在地 ：東京都新宿区

* 設立 ：2023年8月31日

* 資本金 ：60万円

* 事業内容：TikTok分析ツール「BUZZMIRU」の開発・提供、Webマーケティング事業

* URL ：https://www.isle-inc.com/

問い合わせ先

株式会社Isle 担当：成宮

E-mail：kuniaki.narumiya@isle-marketing.com