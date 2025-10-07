湘南ベルマーレのホーム主催試合にPRブースを出展します！

神奈川県

2025年10月７日発表

神奈川県県央地域県政総合センターでは、株式会社スポーツクラブ相模原、株式会社湘南ベルマーレ及び横浜マリノス株式会社と締結した連携協定に基づき、県央地域における観光振興及び地域振興の分野で連携・協力して取り組んでいます。

神奈川県 × ３クラブチームエンブレム

取組の一環として、湘南ベルマーレがレモンガススタジアム平塚で開催する主催試合において、県央地域をPRするブースを出展します。

１ 開催日

令和７年10月19日（日曜日）の湘南ベルマーレのホーム試合（京都サンガF.C.戦）

２ 会場

レモンガススタジアム平塚（平塚市大原1-1平塚市総合公園内）

３ ブース内容（予定）

・ オリジナルのコラボエコバッグや観光パンフレット、GREEN×EXPO2027チラシ等の配布

・ オリジナルのコラボ缶バッジ製作体験

・ 旅たび相模（公式）X フォローで選手サイン入りバッグを抽選でプレゼント

・ 神奈川県PRキャラクター「かながわキンタロウ」登場

４ 取材について

撮影等が可能です。（事前連絡は不要です。直接会場にお越しください。）

かながわ県央地域ＰＲブース ～かながわ県央エリアを盛り上げよう！～

オリジナルのコラボエコバッグプレゼント

オリジナルの缶バッジ制作体験

かながわキンタロウ登場！

問合せ先

神奈川県県央地域県政総合センター

企画調整部長 松谷 電話 046-224-4206

商工観光課長 池田 電話 046-224-4207

旅たび相模ロゴ