freeeと中国銀行がBPaaSサービスの提供に向けて検討を開始 デジタル技術の活用による人手不足解消に寄与
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）と株式会社中国銀行（本社：岡山県岡山市、取締役頭取：加藤貞則、以下「中国銀行」）は、BPaaS(※)を活用した地域のスモールビジネス向けDXサービスの提供開始に向けて検討を開始したことをお知らせします。
※クラウドサービスであるSaaS（サービスとしてのソフトウェア）と、業務の一部を外部に委託するBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）を組み合わせたサービスです
■BPaaSを通じて地域の人手不足を解消し新たな価値を創造
中国銀行は、2024年5月に公表した『ちゅうぎんDX戦略』において、デジタル技術の活用や異業種との連携強化による新たな価値の創造を推進しています。
freeeと中国銀行は2019年8月に業務提携を行い、地域のスモールビジネス向けのICTコンサルティングサービスなど、様々なサービス提供を行なっています。
今回新たにBPaaSを通じて、地域の人手不足解消に向けたサービスとして人事・労務管理業務、経理業務のアウトソーシングサービスの提供を予定しています。
freeeでは、BPaaSの提供に向けて中国銀行担当者へのBPaaS業務に関するOJTならびに業務実施に必要なプロダクトのライセンス等の提供を行い、サービスとして事業化できる体制構築を行います。
■株式会社中国銀行 会社概要
会社名：株式会社中国銀行
代表者：取締役頭取 加藤貞則
設立日：1930年12月
本店所在地：岡山県岡山市北区丸の内1丁目15番20号
URL：https://www.chugin.co.jp/
■フリー株式会社 会社概要
会社名：フリー株式会社
代表者：CEO 佐々木大輔
設立日：2012年7月9日
所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F
ホームページ：https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
