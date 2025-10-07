【スマートフォンに関する調査】スマートフォン利用意向者のうち、次も「同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」と回答した人は6割強。NTTドコモ利用者で比率高い

マイボイスコム株式会社

■スマートフォンで利用している機能・サービスは、「通話」が所有者の8割強、「カメラ」が7割強、「Webサイト閲覧」「Webメール、パソコンメール、フリーメールなど」「時計、アラーム」「インターネット電話、IP電話」が各60％台

■スマートフォン利用意向者のうち、次も「同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」と回答した人は6割強。NTTドコモ利用者で比率高い

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、19回目となる『スマートフォン』に関するインターネット調査を2025年9月1日～7日に実施しました。

スマートフォンの利用状況や満足度、意向などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

1. スマートフォンの所有状況

スマートフォンの所有率は93.7％、いずれの年代でも高くなっています。「iPhone」所有者は3割強、若年層で高い傾向です。

2. スマートフォンで利用している機能・サービス

スマートフォンで利用している機能・サービスは（複数回答）、「通話」が所有者の80.5％、「カメラ」が70.8％、「Webサイト閲覧」「Webメール、パソコンメール、フリーメールなど」「時計、アラーム」「インターネット電話、IP電話」が各60％台です。

「SNS、ブログなど」「ゲーム」「音楽再生」「動画の視聴」「電子書籍、電子コミック、電子新聞」など若年層で比率が高い項目が多く、「チャット、トーク」「動画の撮影」「オンラインショッピング」は女性若年層で高くなっています。

3. 利用しているスマートフォンの満足度

スマートフォン利用者に、主に利用しているスマートフォンについて満足度を聞きました。

「満足」「やや満足」の合計値はiPhone利用者で高く、『iPhone16シリーズ』『iPhone15シリーズ』『iPhone14シリーズ』利用者ではそれぞれ8割を超えます。iPhone以外では、『Google Pixel』『Xperia』利用者で各70％台となっています。

「満足」と回答した人の比率もiPhone利用者で高い傾向で、『iPhone16シリーズ』利用者では5割強、『iPhone15シリーズ』『iPhone14シリーズ』利用者では各4割強となっています。

4. スマートフォンの利用意向

スマートフォンの利用意向者は、「とても利用したい」「やや利用したい」を合わせて8割強です。「とても利用したい」と回答した人は55.5％で、男性10・20代や女性50～60代で比率が高くなっています。

5. スマートフォン購入時の携帯電話会社・通信事業者の変更意向

スマートフォン利用意向者のうち、次に購入する時も「同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい」と回答した人は63.1％です。主に『NTTドコモ』を利用している人で比率が高くなっています。

「携帯電話会社・通信事業者にはこだわらない」は14.5％です。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆同じ携帯電話会社・通信事業者にしたい理由、変更したい理由（全5,683件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1675_2_a0c93142657d280cd8c1cb95d577c5c4.jpg?v=202510070956 ]

＜調査結果詳細＞

