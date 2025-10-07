サイバーリンク、「MyEdit」に「歌詞から曲作成」機能を追加、「AI人物背景」機能もさらに強化

サイバーリンク株式会社

サイバーリンク株式会社（以下、サイバーリンク）は、AI写真・音声編集サイト「MyEdit」において、オーディオ編集ツールに「歌詞から曲作成」機能を追加するとともに、画像編集ツールの「AI人物背景」機能を強化したことを発表しました。

■「歌詞から曲作成」機能

歌詞を入力するだけで、AI が自動で曲を生成する機能です。歌詞を入力し、スタイルや雰囲気、使用する楽器を自由に選ぶことで、世界にひとつだけのオリジナル曲を数十秒で作成できます。さらに、歌詞の入力時にイントロ、Aメロ、サビ、Cメロ、アウトロを指定すれば、曲の構成も調整可能です。そのほか、曲のテーマや言語、音楽スタイル、長さなども自由に設定できます。

テーマと言語を入力すれば、それに合わせた歌詞をMyEdit上でAIに生成してもらうことも可能です。

「歌詞から曲生成」操作画面生成した曲の例 :https://dl-asset.cyberlink.com/web/stat/edms/jpn/PR/2025/Q4/20251007_NR_MyEdit/img/%E9%9D%92%E6%98%A5%E3%81%AE%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3.mp3

設定の詳細は以下の通りです。



[曲名]青空のリフレイン

[歌詞のテーマ]青春

[歌詞の言語]日本語



[歌詞] (AI で生成)

[Aメロ]

過ぎ去りし日々を今、振り返りあの日の笑顔をまた、思いきり

希望を胸に、未来へ向かい青春の日々をずっと、忘れない

[サビ]

輝く太陽、眩しい光 青春の歌を、共に歌い

熱い想いを、心に抱き 未来への扉を、今、開こう

[Aメロ]

悩みや苦しみも、乗り越え 友情の絆を、深め合い

夢に向かって、共に歩み 青春の日々を、永遠に

[サビ]

輝く太陽、眩しい光 青春の歌を、共に歌い

熱い想いを、心に抱き 未来への扉を、今、開こう

[Cメロ]

時は流れ、季節は変わり 思い出たちは心に残り

あの日の誓いを、胸に秘め 未来へと続く、道を行こう

[サビ]

輝く太陽、眩しい光 青春の歌を、共に歌い

熱い想いを、心に抱き 未来への扉を、今、開こう



[音楽のスタイル] JPOP, 男性, 陽気, 爽やか, 青春

[曲の長さ]自動

*「歌詞から曲生成機能」の使用にはクレジットが必要です。

5 クレジット / 1 曲 (最大 240 秒まで)

■「AI 人物背景」の機能強化

「AI人物背景」は、人物写真の背景を自動で削除し、AIが最適な背景を生成して自然に合成してくれる機能です。影なども加えられるため、よりリアルな仕上がりが可能です。豊富に用意された背景から選べるほか、テキストを自分で入力してオリジナルの背景を生成することもできます。

今回のアップデートにより、この機能の精度が向上し、これまで以上に自然で高品質な背景合成が実現できるようになりました。

「AI 人物背景」操作画面「AI 人物背景」生成例

*「AI 人物背景」の使用にはクレジットが必要です。

2 クレジット / 1 回 (1 回につき 4 枚生成)

【MyEdit 価格】

画像編集プラン

\1,460 / 月

\6,960 / 年

画像編集 Pro プラン

\2,540 / 月

\11,760 / 年

オーディオ編集プラン

\1,460 / 月

\6,960 / 年

オーディオ編集 Pro プラン

\2,540 / 月

\11,760 / 年

〈クレジット〉

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5271/table/331_1_5ec006e9246a393b69f0a1ee97f29985.jpg?v=202510070726 ]

■サイバーリンクについて

サイバーリンクは 1996 年に設立。パソコン上で動作するデジタルマルチメディア分野での世界的リーダーであり、パイオニアです。優秀なソフトウェアエンジニアらにより、コーデックを中心とする多数の特許に裏付けられた技術を所有しています。サイバーリンクは世界をリードする PC メーカーへの高い技術の提供、迅速な製品化への貢献にてその名声を築きました。我々のビジネスパートナーは、IT 産業のリーダーとなる PC メーカー、ドライブメーカー、グラフィックスカードメーカー等です。

