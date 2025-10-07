【JPIセミナー】山口県 周南市「地域特性を活かしたエネルギーの利活用及び周南コンビナートカーボンニュートラルの挑戦」10月21日(火)＜東京開催＞

JPI（日本計画研究所）は、周南市　産業振興部　商工振興課　コンビナート脱炭素推進室長　周山　健太郎 氏を招聘し、地域特性を活かしたエネルギーの利活用及び 周南コンビナートカーボンニュートラルの挑戦について詳説いただくセミナーを開催します。





〔タイトル〕

<東京開催>【会場受講限定】


山口県 周南市 : 地域特性を活かしたエネルギーの利活用及び


周南コンビナートカーボンニュートラルの挑戦


〔開催日時〕

2025年10月21日(火) 13:30 - 15:30


〔講師〕

周南市


産業振興部　商工振興課


コンビナート脱炭素推進室長


周山　健太郎 氏


〔講義概要〕

周南市では、周南コンビナートで大量かつ高純度な水素が生成されること、市域の約8割を森林が占めている地域特性を活かし、水素、木質バイオマスの利活用に向けて取り組んでいます。


また、周南コンビナート脱炭素推進協議会では、産学官民の連携により、周南コンビナートの産業競争力の維持・強化と脱炭素化を推進しており、現在、アンモニアの活用をはじめとするカーボンニュートラルコンビナートの実現を目指した検討を進めています。


本講演では、これらの取り組みの経緯、現状、課題を詳説します。


〔講義項目〕

1．周南コンビナートの概要


2．水素利活用の取り組み


3．木質バイオマス材利活用の取り組み


4．周南コンビナート脱炭素推進協議会の取り組み


5．関連質疑応答


6．名刺交換・交流会


〔受講方法〕

会場受講


〔受講料〕

1名：37,620円（税込）


特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）


※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）


