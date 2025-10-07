【JPIセミナー】山口県 周南市「地域特性を活かしたエネルギーの利活用及び周南コンビナートカーボンニュートラルの挑戦」10月21日(火)＜東京開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、周南市 産業振興部 商工振興課 コンビナート脱炭素推進室長 周山 健太郎 氏を招聘し、地域特性を活かしたエネルギーの利活用及び 周南コンビナートカーボンニュートラルの挑戦について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

<東京開催>【会場受講限定】

山口県 周南市 : 地域特性を活かしたエネルギーの利活用及び

周南コンビナートカーボンニュートラルの挑戦

〔開催日時〕

2025年10月21日(火) 13:30 - 15:30

〔講師〕

周南市

産業振興部 商工振興課

コンビナート脱炭素推進室長

周山 健太郎 氏

〔講義概要〕

周南市では、周南コンビナートで大量かつ高純度な水素が生成されること、市域の約8割を森林が占めている地域特性を活かし、水素、木質バイオマスの利活用に向けて取り組んでいます。

また、周南コンビナート脱炭素推進協議会では、産学官民の連携により、周南コンビナートの産業競争力の維持・強化と脱炭素化を推進しており、現在、アンモニアの活用をはじめとするカーボンニュートラルコンビナートの実現を目指した検討を進めています。

本講演では、これらの取り組みの経緯、現状、課題を詳説します。

〔講義項目〕

1．周南コンビナートの概要

2．水素利活用の取り組み

3．木質バイオマス材利活用の取り組み

4．周南コンビナート脱炭素推進協議会の取り組み

5．関連質疑応答

6．名刺交換・交流会

〔受講方法〕

会場受講

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔受講料〕

1名：37,620円（税込）

特典：受講1名につき、同社より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

