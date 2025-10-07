【東京都町田市】株式会社ＴＢＳホールディングスと包括連携協定を締結しました

町田市役所

町田市は、地域の活性化や市民サービスの向上を図るため、株式会社ＴＢＳホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿部 龍二郎）と包括連携に関する協定を締結しました。創業以来魅力的なコンテンツを生み出し、放送業を通じて世に送り出してきた同社の「ＴＢＳ緑山スタジオ」が鶴川地域に隣接していることから、緑山スタジオでのイベント開催連携や同社が保有するコンテンツの活用等、地域活性に向けた取り組みを行います。

左から、(株)TBSホールディングス・阿部龍二郎代表取締役社長、町田市・石阪丈一市長

協定名称

町田市と株式会社ＴＢＳホールディングスとの包括連携に関する協定

協定締結日

２０２５年１０月７日（火）

協定締結先

株式会社ＴＢＳホールディングス（東京都港区赤坂五丁目３番６号）

協定に基づく主な取り組み

協定による連携項目

東京都町田市について

- 町田市防災フェスタへのＴＢＳブース出展- ＴＢＳ緑山スタジオにて開催するマルシェへの市内事業者の出店- 鶴川駅周辺のまちづくりにおける賑わい創出やＳＤＧｓの取り組み検討- メディアを通じた上記情報の発信- 子育て支援・障がい者支援・高齢者支援に関すること- 健康増進に関すること- 環境に関すること- 地域産業の振興・支援に関すること- 防災・減災に関すること- 地域の安全・安心に関すること- 文化及びスポーツ振興に関すること- 男女共同参画及びワーク・ライフ・バランスに関すること- その他、地域の活性化および市民サービスの向上に関すること など町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

人口約43万人、東京都の南部に位置し、都心から電車で30分程度の場所にある町田市。

町田駅周辺は大型商業施設が立ち並び、古くから栄えてきた商店街も健在。駅から少し離れると、里山の風景、

緑いっぱいの公園、地場野菜を作る農地など、自然も多くあります。

街の便利さと自然のどちらも味わえるまちです。

