【先着順】第二回 CJPF LAB「スポーツ×クールジャパンの可能性」を開催

内閣府知的財産戦略推進事務局

内閣府知的財産戦略推進事務局では、新たな技術を活用し、地域資源の体験価値化・高付加価値化の取組拡大に向けて、2025年10月10日(金)、「スポーツ×クールジャパンの可能性」（主催：内閣府/運営：Vpon JAPAN株式会社）を開催することをお知らせいたします。

※お申し込みが定員に達し次第、受付を終了させていただきます。

開催概要

「スポーツ×クールジャパンの可能性」

スポーツを切り口に、アニメ・経済・テクノロジー・IP・海外展開など、多角的にクールジャパンの未来像を議論します。

【日時】

10月10日（金）15:30～17:30

【開催方法】

会場またはオンライン

【開催会場】

東京ドームシティ内 JFAサッカー文化創造拠点 blue-ing! 「PARK」エリア（〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61 ）

【参加方法】

参加費 無料（要事前申込）

※定員に達し次第、受付を終了

※任意参加のライブビューイングは別途会費制

登壇者

申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/zEn0JXrZaQ

■中山 淳雄 氏（エンタメ社会学者）

「スポーツクールジャパンの歴史と未来」キャプテン翼からブルーロック、ハイキュー!!まで。世界で愛されるスポーツアニメの影響力と経済インパクトをわかりやすく解説。

■清野 優斗 氏（日本サッカー協会 パートナー事業部）

JFAのアジア連携、越境型スポーツマーケティングの取組を共有。

■町田 浩樹 氏（プロサッカー選手）

モーションキャプチャやテック連携を通じた「選手＝IP」活用の未来を語る。

※オンラインゲスト登壇

ファシリテーター：渡邉 賢一 氏（CJPFディレクター／価値デザイナー）

アフターイベント（任意）

セッション終了後、blue-ing! 内の「DISCOVERY」エリアにて、キリンチャレンジカップ2025 サッカー日本代表 vs パラグアイ代表のライブビューイングを実施いたします。

【日時】

10月10日（金）18:00～21:30（キックオフ 19:20予定）

【参加方法】

任意参加・会費制（要事前申込／\4,500）

飲み放題・軽食のほか、クールジャパン×スポーツイベント賛同の事業会社様よりお寿司の提供あり

スポーツを見て、語って、つながる--ここから新たな出会いが始まります。

※定員に達し次第、受付を終了

こんな方におすすめ！

・スポーツ×アニメ・IP・エンタメに関心がある方

・海外ファン・インバウンドへの発信や事業に携わる方

・クールジャパンの最新潮流を体験しながら学びたい方

・同じように可能性を探る皆様と交流を深めたい方

・JFAサッカー文化創造拠点「blue-ing!」を体感してみたい方

申し込みはこちら :https://forms.office.com/r/zEn0JXrZaQ

本件に関するお問い合わせ先

クールジャパン官民連携プラットフォーム事務局（Vpon JAPAN株式会社）

担当：鈴木、松崎

メールアドレス：cjpf@vpon.com