【天馬】公式通販サイト「TENMA Fits World」がリニューアルオープン！もっと便利に、もっと安心に、“送料無料”で快適に

天馬株式会社

天馬株式会社（本社：東京都北区、代表取締役社長：金田 宏）は、公式通販サイト「TENMA Fits World（テンマ フィッツ ワールド）」を2025年10月7日（火）にリニューアルオープンいたします。買い物がもっとスムーズで楽しくなるよう、購入手続きのシンプル化、決済方法の拡充、会員ランクやポイント制度の導入、そして全商品を対象とした送料無料サービス（※一部地域を除く）など、多くの改善を行い、より安心・快適にお買い物を楽しめるサイトへ生まれ変わりました。さらに、リニューアルを記念して、オープンから一定期間、全商品ポイント2倍キャンペーンを実施します。

1. リニューアルのポイント

スムーズなお買い物

購入までのステップを短くし、より簡単に商品をお求めいただけます。

新しい会員サービス

ポイント制度や会員ランク制度を新たに導入しました。また、全商品を送料無料でお届け（※一部地域を除く）し、安心してお買い物いただけるようサービスを改善しました。

選べる決済方法

クレジットカードに加えて、PayPay・楽天銀行振込など、ライフスタイルに合わせた決済方法を追加しました。

安心のセキュリティ

最新の安全対策を取り入れ、安心してお買い物をお楽しみいただけます。

2. リニューアル記念 キャンペーン

リニューアルオープンを記念して、2025年10月7日（火）～ 10月31日（金）の期間中、すべての商品で獲得ポイントが通常の2倍になります。この機会にぜひ、普段よりお得にお買い物をお楽しみください。

3. 今後の取り組み

「TENMA Fits World」は、購入サイトとしての利便性を高めるだけでなく、ブランドの想いやものづくりの背景を発信し、お客様とつながるファンコミュニケーションサイトとしての役割も担ってまいります。

・収納アイデアや開発ストーリーの発信

・SNS 連動のキャンペーン

・Fits World Cafe とのコラボイベントなど

こうした取り組みを通じて、日々の暮らしに寄り添う提案を続けながら、より多くの皆さまに天馬のものづくりの姿勢をお伝えしてまいります。

TENMA Fits World：https://www.tenmafitsworld.com/(https://www.tenmafitsworld.com/)

＜天馬株式会社について＞

「人々の本質的な豊かさを支える」をパーパスとして掲げ、創業から76 年プラスチック日用品業界において様々なヒット製品を提供してきた総合プラスチックメーカーです。1986 年より展開するフィッツケースは日本の収納ケースのスタンダードを築き、人とプラスチックの調和した豊かな社会の実現を目指す国内プラスチック日用品メーカーのリーディングカンパニーです。

https://www.tenmacorp.co.jp/