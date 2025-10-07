こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
世界一安いミシュランレストラン 「添好運（ティム・ホー・ワン）」 千葉県に初出店！「ららぽーとTOKYO-BAY店」 10月31日（金）グランドオープン
美食の街・香港でミシュラン一つ星に輝いた香港点心専門店が千葉県内、そして「ららぽーと」に初出店
美食の街・香港で人気の点心レストラン「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」の千葉県初となる新店舗「ららぽーとTOKYO-BAY店」が千葉県船橋市の大型商業施設「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」北館に、10月31日（金）オープンします。
千葉県内、そして「ららぽーと」初となる新店舗が誕生
このたび千葉県初出店、国内5号店となる新店舗のロケーションは、大規模改装を行い、10月31日（金）にリニューアルオープンを迎える、国内最大級を誇る大型商業施設「ららぽーとTOKYO-BAY」の北館1階フロア。
同店においても、他店舗同様、香港同様のコンセプトで、店舗の厨房でその日に手造りされたオリジナルレシピの点心を、リーズナブルな価格で提供します。ファッション・映画館・アミューズメント・グルメゾーンなど約440店舗が集結する「ららぽーとTOKYO-BAY」はもちろん、大型多目的アリーナ「LaLa arena TOKYO-BAY」など、ライフ・スポーツ・エンターテインメントが集結した南船橋エリアに来られるお客様に、日常的な気軽さで、一流の味をお楽しみいただける運びとなりました。
また、施設特性に合わせ、国内店舗初となるキッズメニューの提供や、店舗限定メニューの販売を予定しており、その内容については後日、別プレスリリースにてお知らせいたします。
添好運 千葉県内 初出店舗 概要
◇ 店名：
添好運 ららぽーとTOKYO-BAY店
※ 「添好運」は、「ティム・ホー・ワン」または「Tim Ho Wan」の表記・併記が可能です。
◇ 開店日：
2025年10月31日（金）
◇ 所在地：
〒273-0012 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階10291
◇ 電話番号：
047-402-3738
◇ ホームページ：
https://timhowan.jp/
※店舗規模等の詳細情報につきましては、後日発表いたします。
■ 「添好運（Tim Ho Wan／ティム・ホー・ワン）」とは
「添好運」は、4年連続でミシュラン3ッ星を獲得したフォーシーズンズホテル香港の広東料理店『龍景軒』の点心師を務めたMak Kwai Pui 氏が、パートナーのLeung Fai Keung氏と共に、“よりカジュアルに、日常的に本物の味を”という考えのもと独立して2009年、香港に創業した点心専門店です。
日常的な料金で一流ホテルの味を楽しむ事ができるレストランとして評判を呼び、2010年にはミシュラン1ッ星を獲得、“世界一安いミシュランレストラン”と称され、今では香港を訪れる外国人観光客も詰めかける世界的有名店となりました。現在では香港、台湾をはじめとするアジア各国とオーストラリア、そしてWDI GROUPによりアメリカ各地（ニューヨーク、テキサス、ラスベガス、ハワイ）に展開しています。
ここ日本においては、初上陸として2018年に「日比谷店」が、翌2019年には「新宿サザンテラス店」がオープン。2023年5月には国内3号店として「東京ドームシティ ラクーア店」、2024年10月には国内4号店にして関西初店舗となる「梅田茶屋町店」が誕生しました。いずれも行列が絶えない超人気店として多くのお客様にご利用いただいており、東京の美食観光スポットにもなっています。
提供される点心は、全てMak氏とLeung氏のオリジナルレシピによるもので、一つ一つが各店の厨房で丁寧に手作りされます。メニューは、蒸物、揚物、米粉春巻き、粥、ちまき、野菜、デザートなどのカテゴリーで構成され、中でもチャーシューメロンパンとも呼ばれる看板メニュー「ベイクド チャーシューバオ」は、ほとんどのゲストが注文する必食メニューとなっています。
■ 「添好運」 代表メニュー
ベイクド チャーシューバオ
生地で叉焼（チャーシュー）餡を包んだ「添好運」を代表するメニュー。
表面をオーブンで焼くことで生まれるメロンパンのようなサクッとした食感が特徴です。
海老と黄ニラのチョンファン
飲茶の本場港で大人気メニューの“腸粉（チョンファン）”。
薄く延ばした米粉生地で海老や黄ニラを巻いた、ツルンとした食感が味わえる一品。
海老の蒸し餃子 (ハーガオ)
透き通った水晶のような皮に海老が贅沢に詰まった究極の一品。
香港点心定番メニューです。
蓮の葉ちまき
もち米と鶏肉、豚肉などを香り豊かな蓮の葉で蒸した、ボリュームも魅力の一品。
＜＜添好運 既存店舗情報＞＞
★ 日比谷店
東京都千代田区有楽町1丁目2-2 日比谷シャンテ 別館1F ／ TEL 03‐6550‐8818
★ 新宿サザンテラス店
東京都渋谷区代々木2丁目2－2 ／ TEL 03-6304-2861
★ 東京ドームシティ ラクーア店
東京都文京区春日1丁目1番1号 ラクーア2F ／ TEL 03-6801-8212
★ 梅田茶屋町店
大阪府大阪市北区芝田1丁目15番21号 ／ TEL 06-6450-8277
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部 TEL：03-3470-5307
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
