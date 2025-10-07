こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【神奈川大学】神大テクノフェスタ2025「くらしと環境の未来 人と社会にやさしいテクノロジー 持続可能な社会の実現を目指して」 を開催
【本件のポイント】
■藤井 透 氏（同志社大学名誉教授）によるテーマ講演会（対面＋オンライン開催）
■学生ポスター発表（対面開催）
■宇宙エレベータの実演展示（対面開催）
テクノフェスタとは？
神奈川大学工学系の研究成果・ポテンシャル（高さと幅）を社会にアピールする場として2008年から開催しています。
研究成果の発表のほか、学生主体の「宇宙エレベータプロジェクト」なども紹介しています。
開催の詳細は以下の通りです。
＜詳細＞
◆日時：2025年11月7日（金）12:30-17:10
◆場所：神奈川大学 横浜キャンパス 3号館305
◆内容：
■テーマ講演会【対面＋オンライン（Zoom）のハイブリッド開催】 13:35-15:00
「カーボンニュートラルを目指して：ガラス繊維に代えて天然植物繊維を活用する！」
同志社大学名誉教授
藤井 透
■学生ポスターセッション 【対面開催】 12:40-13:20
■宇宙エレベータ実演展示【対面開催】 12:30-16:00
■企業相談窓口【対面開催】 15:00-17:00
◆事前登録（参加無料）について
テクノフェスタへご参加いただくには、webより事前に参加登録が必要です。
STEP1.【参加者全員】下記特設ページにアクセスの上、参加登録をお願いいたします。
http://www.rie.kanagawa-u.ac.jp/techno-festa/tf2025.html 登録期限：2025年11月5日（水）正午
STEP2.特設ページの『申し込みフォームAB』より参加登録
フォームA：【企業相談窓口（対面のみ）』に参加ご希望の方
先着100社限定 100社に達した時点で受付を締め切ります。各社の参加人数には上限を設けません
フォームB：【一般参加】企業相談なし、もしくはオンラインでの参加をご希望の方
STEP3.【講演会】オンライン聴講をご希望の方（アカウント登録不要）
講演会はZoomを使用してオンライン配信いたします。
事前にZoomアプリのインストールが必要となりますのでご準備願います。
▼本件に関する問い合わせ先
神奈川大学工学研究所
住所：〒221-8686 横浜市神奈川区六角橋3-27-1
TEL：045-481-5661
メール：techno-festa@kanagawa-u.ac.jp
