ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¤¬10·î25¡¦26Æü¤Ë¡ÖÂè60²óÇòÉ´¹çº×¡×¤ò³«ºÅ ～ ¥Èー¥¯¥·¥çー¤ä¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ë²è¡¢26Æü¤Ë¤ÏÆþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤ÈÁÏÎ©60¼þÇ¯µÇ°¹Ö±é²ñ¤â³«ºÅ
ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¡¿³ØÄ¹¡§Ãö¼íÍ§°ì¡Ë¤Ï10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè60²óÇòÉ´¹çº×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£º£Ç¯ÅÙ¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖGift¡×¡£ÌÏµ¼Å¹¤äÈ¯É½¡¢Å¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤ÎTALK SHOW¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÆþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹inÇòÉ´¹çº×¡×¤ª¤è¤Ó¡¢³Ø½¬²Ê³Ø¤ÎÀ¤³¦ÅªÂè°ì¿Í¼ÔBarbara Oakley¶µ¼ø¡Ê¥ªー¥¯¥é¥ó¥ÉÂç³Ø¡¦¥Þ¥¯¥Þ¥¹¥¿ーÂç³Ø¡Ë¤ò¾·¤¤¤¿Âç³ØÁÏÎ©60¼þÇ¯µÇ°¹Ö±é²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ÇòÉ´¹çº×¤ÏÆþÂà¾ì¼«Í³¤À¤¬¡¢´ë²è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÎÁ¤Ç¡¢TALK SHOW¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤Î»öÁ°¹ØÆþ¤¬É¬Í×¡£Æþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¤Ï»öÁ°¿½¹þ¿ä¾©¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡£¹Ö±é²ñ¤ÏÍ×»öÁ°¿½¹þ¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Î¥Æー¥Þ¡ÖGift¡×¤Ë¤Ï¡¢60²ó¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇòÉ´¹ç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¡¢Æ±Áë²ñ¡¢¤½¤·¤ÆÍè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂ£¤ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÌÏµ¼Å¹¤äÅ¸¼¨¡¢È¯É½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢±ïÆü¡Ê¤ª²Û»Ò¤¹¤¯¤¤¡Ë¤Ê¤É¤Î´ë²è¤òÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢ÇòÉ´¹çº×60²ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¤Ï¡ÖÆþ»î¥¬¥¤¥À¥ó¥¹inÇòÉ´¹çº×¡×¤ò³«ºÅ¡£Æþ»î¤Î³µÍ×¤ä¾®ÏÀÊ¸¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¥·ー¥È¡¦ÌÌÀÜÂÐºö¤Ê¤É¡¢¼õ¸³À¸¤¬º£ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ëÆþ»îÀâÌÀ²ñ¤ä¡¢ÇòÉ´¹çÀ¸¤È¤Î¥Èー¥¯¥³ー¥Êー¡¢Æþ»î¹Êó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÆþ»îÁêÃÌ¥³ー¥Êー¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇòÉ´¹çÀ¸¤Î¡Ö¼õ¸³¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¥â¥Î¡×¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤òºÌ¤ë¥â¥Î¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë³ØÀ¸´ë²è¡Ö¹â¹»À¸¤Î³§¤µ¤ó ¤ªÆÏ¤±¥â¥Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤ÏBarbara Oakley¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¹Ö±é²ñ¡Ö¤¤¤Ë¤·¤¨¤ÎÃÎ·Ã¤È¸½Âå¤ÎÃÎÀ¤¬½Ð²ñ¤¦¤È¤¡§AI»þÂå¤Î³Ø¤Ó¡×¤â³«ºÅ¡£¼«¸ÊÄ´À°³Ø½¬¡¦¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥éー¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ë¥åー¥í¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¿Þ¤ë¡£
¡ãÇòÉ´¹çº×¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡¡¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡¡¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡£
¡¡ÇòÉ´¹çº×ÅöÆü¡¢¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¼Â¹Ô°Ñ°÷°ìÆ±¡¢½àÈ÷¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢¤¿¤³¾Æ¤¤äÅâÍÈ¤²¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÏµ¼Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ª²Û»Ò¤¹¤¯¤¤¤¬¤Ç¤¤ë±ïÆü¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥²¥¹¥È¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤éÂç¿Í¤ÎÊý¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÇòÉ´¹çº×Âè60²ó¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤·¡¢ÆÃÊÌ¤ÊµÇ°ÉÊ¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª»þ´Ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âè60²óÇòÉ´¹çº× ³µÍ×
¡ÚÆü Äø¡Û
¡¡10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë 10:00～16:00
¡¡10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë 10:00～16:00
¡Ê»öÁ°Í½ÌóÉÔÍ×¡¢ÆþÂà¾ì¼«Í³¡Ë
¡Ú²ñ ¾ì¡Û
¡¡ÇòÉ´¹ç½÷»ÒÂç³Ø¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¦ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»ÔÎÐ¥±µÖ1-25¡Êµþ²¦Àþ¡ÖÀçÀî±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâ10Ê¬¡Ë
¡Ú¥Æー¥Þ¡Û¡ÖGift¡×
¡Ú¼ç¤Ê´ë²è¡Û
¡¦ÌÏµ¼Å¹¡§¤¿¤³¾Æ¤¤äÅâÍÈ¤²¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥åー¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¤òÍÑ°Õ
¡¦¥¯¥é¥ÖÅùÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¡¢¥Á¥¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°Éô¤ä¥À¥ó¥¹Éô¡¢ÉñÆ§¸¦µæ²ñ¤ÎÈ¯É½Åù
¡¦TALK SHOW¡Ê¥²¥¹¥È¤ä¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇòÉ´¹çº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¸ø¼°SNS¤ò»²¾È¡Ë
¡¦60²óµÇ°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¡§¥µ¥ó¥ê¥ª¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤òÈÎÇä
¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È500±ß¡¢ÃêÁª²ñ10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë14¡§00³«¾ì 14¡§30³«±é¡Ë