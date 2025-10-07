こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
◆大阪ナンバーワンの学問所であり、関西大学の知的ルーツ◆「泊園書院(はくえんしょいん)」開設200周年記念シンポジウムを開催 【日時】10月24日（金）、25日（土）13：00～17：00 【場所】関西大学梅田キャンパス8階
関西大学ではこのたび、泊園書院の開設200周年にあたり、10月24日（金）、25日（土）13：00～17：00に梅田キャンパスにて、吾妻重二氏（関西大学文学部教授・泊園記念会会長）、高山大毅氏（東京大学大学院総合文化研究科准教授）らが登壇して、記念シンポジウムを開催します。また、10月20日（月）から11月15日（土）までは関西大学総合図書館にて、泊園書院に関する重要な資料を集めた特別展示も行います。
【本件のポイント】
・大阪ナンバーワンの学問所「泊園書院」開設200周年を記念しシンポジウムおよび特別展示を開催
・大阪のみならず日本の近代化の発展に寄与した泊園書院についてビデオを初上映し、有識者と討議
・泊園書院の歴史を示す資料や印章（篆刻）などを期間限定で特別展示
江戸期の大阪には、藩校がなかった代わりに私塾や心学講舎、寺子屋が数多く設けられました。その中心の1つとなったのが、文政8年（1825）に藤澤東畡（とうがい）によって開設された泊園書院です。その後、藤澤南岳（なんがく）、藤澤黄鵠（こうこく）、藤澤黄坡（こうは）の院主および石濱純太郎によって維持・発展し、「大阪ナンバーワン」の学問所として各界に人材を輩出し大阪と日本の発展を支えました。外務大臣の陸奥宗光、武田薬品株式会社創業者の武田長兵衛氏らはいずれも当書院の塾生です。「泊園」は「さっぱりとした静かな心で学問する学び舎」の意、「書院」は「私塾」を意味します。
■ 泊園書院と関西大学との深いつながり
泊園書院第4代院主で本学最初の名誉教授藤澤黄坡の死去により、泊園書院は幕を閉じましたが、黄坡の長男藤澤桓夫と義弟で本学文学部教授だった石濱純太郎の尽力により、泊園書院の蔵書や収蔵品が本学に「泊園文庫」として一括寄贈されました。泊園文庫は漢籍を中心とする近世大阪文化の一大コレクションです。
この寄贈をきっかけに、学内に本学初の本格的附置研究所「東西学術研究所」の創設、学術を受け継ぐ「文学部東洋文学科（現アジア文化専修）」の開設がなされました。また「泊園記念会」も設立されるなど、本学は泊園書院の伝統を受け継ぎながら学問・教育の発展に取り組んでいます。泊園書院は関西大学の知的ルーツの一つでもあるのです。
＜「➀泊園書院開設200周年記念シンポジウム」および「②特別展示」の概要＞
【日時】➀10月24日（金）、25日（土） 13：00～17：00
②10月20日（月）～11月15日（土） 9：00～17：00
【場所】➀関西大学梅田キャンパス8階大ホール
②関西大学千里山キャンパス総合図書館展示室
【内容】➀近世近代から現代にいたる大阪の学問の伝統をテーマとして泊園書院を中心に講演や討議
（泊園書院ビデオ上映、基調講演、対談、研究発表、銘菓「南岳」の進呈 等）
②泊園記念会および関西大学が所蔵する泊園書院の歴史を示す重要資料等を特別展示
