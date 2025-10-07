こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校が新たな留学プログラム 「SHOWA Boston ターム留学」に25名の生徒が出発
昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校（校長 真下峯子：東京都世田谷区）は、本科コースとスーパーサイエンスコースの４年生（高校１年生）を対象に、グローバルな視野と高度な語学運用能力、さらには国際的教養を備えた人材の育成を目的とし、新たな留学プログラム「SHOWA Boston ターム留学」を企画しました。募集の結果、初年度は25名の生徒が10月６日、ボストンに向けて出発しました。
新たなプログラムは、Seed（留学前研修）・Sprout（現地研修）・Grow（留学後研修）・Bloom（自己完成）といった４段階の事前・事後の学習を通じて段階的かつ体系的な教育を行います。本校の海外キャンパス「昭和ボストン」において約３か月間のターム留学を実施し、留学期間中にはReading、Listening、Writingを中心としたESL（英語を母語としない学習者のための英語教育）プログラムに加え、プレゼンテーションや探究型学習にも積極的に取り組みます。本プログラムを通じて国際的な視座を涵養し、帰国後には英検準１級の取得、ひいては大学入試における総合型選抜に対応しうる資質・能力の育成を目指します。
---------------------------------------
海外研修・留学プログラム（昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校）
---------------------------------------
■ 中学２年生全コース
「The Boston Mission」昭和ボストン（12日間）
■ グローバル留学コース
・ 中学３年生「アジアディスカバリー」シンガポール、マレーシア（３泊５日）
・ ４年生（高校1年生）後期から「カナダ留学」（10か月間）
■本科コース・スーパーサイエンスコース
・ ４年生（高校１年生）「SHOWA Boston ターム留学」昭和ボストン（約３か月間）
・ ４年生（高校１年生）「選択制研修旅行」オーストラリア（４泊６日）
・ ４,５,６年生（高校１,２,３年生）の希望者 「英国短期留学」（14泊16日）
▼本件に関する問い合わせ先
昭和女子大学 企画広報部
TEL：03-3411-6597
メール：kouhou@swu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
