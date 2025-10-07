＜2025秋アニメ＞AnimeFesta配信ラインナップ公開！独占作品を含む約40作品を配信！
株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表：関口航太）が運営するアニメ見放題サービス「AnimeFesta（アニメフェスタ）」では、2025秋アニメ・約50作品（※2025年7月2日 現在）の配信が決定しております。
新作アニメはもちろん、AnimeFestaでしか観られない独占配信作品やオリジナルアニメが月額440円からお楽しみいただけます。
2025秋アニメ配信ラインナップ：https://animefesta.iowl.jp/campaigns/feature-2025fall
2025秋アニメ・配信ラインナップ（※2025年10月7日 時点）
≪独占配信≫
・ギルティホール【プレミアム版】
・さわらないで小手指くん【完全デレギュラ版】
≪見放題≫
・ギルティホール
・さわらないで小手指くん
・さわらないで小手指くん【ミニアニメ劇場】
・永久のユウグレ
・無職の英雄 ～別にスキルなんか要らなかったんだが～
・かくりよの宿飯 弐
・ある日、お姫様になってしまった件について
・ポーションわが身を助ける
・最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか
・羅小黒戦記
・不器用な先輩。
・シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～ シーズン1
・不死身な僕の日常 シーズン1
・私を喰べたい、ひとでなし
・終末ツーリング
・矢野くんの普通の日々
・2200年ねこの国ニッポン
・結婚指輪物語II
・SI-VIS
・陛下わたしを忘れてください
・友達の妹が俺にだけウザい
・東島丹三郎は仮面ライダーになりたい
・デブとラブと過ちと！
・顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君
・龍族II -The Mourner's Eyes-（日本語吹替版）
・龍族II -The Mourner's Eyes-（字幕版）
・素材採取家の異世界旅行記
・嘆きの亡霊は引退したい
・アルマちゃんは家族になりたい
・機械じかけのマリー
・父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。
・笑顔のたえない職場です。
・転生悪女の黒歴史
・とんでもスキルで異世界放浪メシ 第2期
・グノーシア
・異世界かるてっと3
・ちゃんと吸えない吸血鬼ちゃん
・モンスターストライク デッドバースリローデッド
【AnimeFestaのココがオススメ！】
１. 月額440円から楽しめる圧倒的コスパ！
月額440円（税込）から、新作アニメはもちろん、AnimeFestaでしか観られない独占配信作品やオリジナルアニメもすべて見放題。
気軽に始められる価格で、多数のアニメをお楽しみいただけます。
※「プレミアム」ラベルが付いた一部作品のご視聴には、プレミアムプランへのご加入が必要です。
２.AnimeFesta独占＆オリジナル作品が充実！
他のサービスでは見られない、独占配信作品やオリジナルアニメが豊富。
３. 刺激的な“オトナ”作品も豊富！
他の配信サイトでは味わえない、放送時には制限されている演出やディテールを、そのままの形でお楽しみいただける特別バージョンの作品を多数配信中。
AnimeFesta（アニメフェスタ）
AnimeFestaは月額登録制の見放題動画配信サービスです。
AnimeFestaオリジナル作品、通称”僧侶枠”のオンエア版やTV放送では見ることのできないプレミアム版の視聴が可能です。また、AnimeFestaでは、新作アニメや規制解除版アニメの配信にも力をいれ、お客様に魅力的なコンテンツをお届けしていきます。
名 称 ：AnimeFesta（アニメフェスタ）
開 始 ：2021年5月10日（月）
配 信 ：AnimeFestaオリジナル全作品、その他人気アニメ作品多数。
ＵＲＬ ：https://animefesta.iowl.jp/entry
AnimeFesta公式SNS
X ：@AnimeFesta_info
Instagram ：https://www.instagram.com/animefesta_info/
TikTok ：https://www.tiktok.com/@animefesta_info
株式会社ウェイブ
ウェイブは、紙媒体が主流であったコミック市場で10年以上前から電子コミック製作に参入。紙媒体とは違った視点からクリエイター様と協業し、電子コミック市場で確かな実績を収めています。オリジナル作品を持つ強みを活かし、アニメの製作・放送や国内外向けコンテンツ配信事業にも着手し、日々挑戦を続けています。
所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F
設 立：2010年4月9日
資本金：73,000,000円
代表者：代表取締役 関口航太
ＵＲＬ：https://wwwave.jp/