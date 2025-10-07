NYC NO.1 ロブスターロール専門店「LUKE’S LOBSTER」 映画JAWS 50周年を記念した 海を味わうスペシャルコラボフェア開催

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社: 東京都渋谷区、取締役CEO: 古峯 正佳）が運営する、ロブスターロール専門店「LUKE’S LOBSTER」は、2025年に50周年を迎えた映画『ジョーズ』 (原題: JAWS) とのスペシャルコラボレーションメニューを、10月15日(水)より販売いたします。

■映画のスリルと海の旨みを一度に味わえる、迫力満点のコラボレーションメニューが登場！

今年50周年を迎える映画『ジョーズ』 (原題: JAWS) と、ニューヨーク発の「LUKE'S LOBSTER」がタッグを組み、ここでしか味わえない特別なコラボレーションが実現しました。

サメをモチーフにした迫力あるロブスターロールや、サメが潜んでいる海をイメージしたオリジナルドリンクなど、映画のファンはもちろん、作品を知らない方でも楽しめるユニークなメニューがラインナップいたします。

さらに、店内装飾や限定スーベニアも用意され、まるで映画のワンシーンに入り込んだような “JAWSの世界観”を存分に体験いただけます。

■映画『ジョーズ』とのコラボレーションスタンプラリーを開催！

ルークスロブスターでは、映画『ジョーズ』とのコラボを記念したスタンプラリーを開催します。

【参加方法】

期間中、ロブスターロール”JAWS ver.”をご購入いただくと、スタンプラリーの用紙を差し上げます。

【特典】

スタンプを2つ集めると、ここでしか手に入らないコラボステッカー3種セットとソフトドリンク券をプレゼント！

期間中にぜひご参加ください。

■商品概要

ロブスターロール ”JAWS” ver.(LOBSTER ROLL"JAWS"ver)

この夏、映画『JAWS』の興奮がルークスロブスターに上陸！ ルークスロブスター自慢の4ozロブスターロールが、伝説のサメ"ジョーズ"とのスペシャルコラボレーションで登場します。

ザクザクとした食感が楽しめるトーストしたバンズに、新鮮なロブスターを、たっぷりと詰め込みました。一口食べれば、映画の舞台であるアミティの海にいるかのような気分に。サメの背びれを模した特製ピックと、"ジョーズ"がデザインされたオリジナルスリーブは、思わず写真に撮りたくなること間違いなし。

・タンブラーセット \5,500(税抜)

・トートバックセット \5,500(税抜)

・タンブラー&トートバックセット \7,500(税抜)

クリムゾン・フィン・オブ・アミティ(Crimson Fin of Amity)\750(税抜)

アミティの海を思わせるブルーのソーダに、サメの餌食となった人々の血を表現した真っ赤なクランベリージュースを合わせた、なんとも刺激的な一杯です。

ドリンクの上には、海面に浮かぶサメの背びれを模したストローピックと、今にも襲いかかってきそうな小さなサメのグミをトッピング。一口飲めば、映画『JAWS』の興奮と恐怖が蘇ります。

ルークスロブスターのロブスターロールと相性抜群！コラボレーションだけの特別な組み合わせを、ぜひお楽しみください。

■この期間しか手に入らないオリジナルグッズも！※数量限定

映画『ジョーズ』 (原題: JAWS) の50周年ロゴとLUKE'S LOBSTERのオリジナルデザイングッズです。ファン必見の限定グッズ第一弾は、タンブラーとトートバック。映画の世界観を身近に感じられるデザインで、コレクションとしても楽しめます。第二弾はブルーを基調とした、オリジナルのバンダナが登場します！

さらに、LUKE’S LOBSTERの公式LINE、もしくは公式Instagramをフォローしていただくとコラボステッカーをプレゼント！期間中にしか手に入らない希少性の高いアイテムとなっており、数量には限りがありますので、お早めのご来店をおすすめします。

■概要

展開期間 ：2025年10月15日(水)～2025年12月15日(月)

展開店舗 ：表参道キャットストリート店、原宿エアストリーム店、新宿サザンテラス店、渋谷Parkstreet店、りんくうプレミアムアウトレット店、京都四条店

特設サイト：https://www.flavorworks.co.jp/jaws(https://www.flavorworks.co.jp/jaws%E2%80%8B)

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）とのプロモーション契約に基づき、株式会社ベイクルーズ が企画・運営・制作する施策です。

■LUKE’S LOBSTER とは

代表のLUKE HOLDEN(ルーク・オールデン)が、2009年にNYで操業したロブスターロール専門店。ロブスターが高級料理として供されていることに疑問を持ち、味が良く確かな素材を使ってカジュアルにロブスターを多くの人に味わってほしいという想いの元、NYを中心に展開。トレーサビリティ(産地追跡・品質管理)・サスティナビリティ(漁場及び周辺環境の持続可能性)が徹底された、良質のロブスターを用いたロブスターロールを提供しています。

HP : https://www.flavorworks.co.jp/lukes-lobster

Instagram : https://www.instagram.com/lukeslobster_jp/(https://www.instagram.com/lukeslobster_jp/%E2%80%8B)

LINE ：https://lin.ee/eviH0Rv(https://lin.ee/eviH0Rv%E2%80%8B)

■SHOP INFORMATION

LUKE'S LOBSTER 表参道キャットストリート店

住所 : 東京都渋谷区神宮前5-25－4 BARCAビル1F TEL : 03-5778-3747

LUKE'S LOBSTER 渋谷Park Street店

住所 : 東京都渋谷区神南1-15-5 1F TEL : 03-5456-6957

LUKE'S LOBSTER 新宿サザンテラス店

住所 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 新宿サザンテラス2F TEL : 03-6773-0423

LUKE‘S LOBSTER りんくうプレミアム・アウトレット店

住所：大阪府泉佐野市りんくう従来南3-28 シーサイドエリア1階 TEL: 080-4751-1644

LUKE'S LOBSTER 原宿エアストリーム店

住所 : 東京都渋谷区神宮前4-26-18 TEL :03-6629-9638

LUKE'S LOBSTER 京都四条店

住所 : 京都府京都市下京区四条通御幸町西入奈良物町371 TEL :075-320-0309

■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

創立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役CEO ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、

飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック

HP ：http://www.baycrews.co.jp/

展開飲食ブランド：J.S. PANCAKE CAFE、J.S. BURGERS CAFE、J.S. FOODIES、Butter、

LUKE‘S LOBSTER、 eggslut、RITUEL、RITUEL CAFE、J.S. BURGERS Jr.

BOUL’ANGE、FLIPPER’S、CITYSHOP、 Roasted COFFEE LABORATORY

しゃぶしゃぶ 山笑ふ、やきにく山笑ふ、咖喱屋ボングー、 ごっつ食べなはれ、

おむすび ごっつ食べなはれ、 BAYCREWS FOOD MARCH、

THE STAND fool so good(s)