DHLジャパン、「サステナブルロジスティクス環境セミナー2025 in 大阪」開催のお知らせ

DHLジャパン株式会社（代表取締役社長：トニー カーン 本社：東京都品川区）は、2025年10月31日（金）、法人向けに「DHLサステナブルロジスティクス環境セミナー2025 in 大阪」をホテル阪急インターナショナル（大阪市北区）で開催します。

DHLセミナーの告知画像

本セミナーでは、航空物流のカーボンニュートラル実現に向けた重要な鍵として注目される持続可能な航空燃料（SAF）について理解を深めるとともに、企業のサプライチェーンにおけるスコープ3排出量削減に向けた具体的なアプローチを学ぶ機会を提供します。これは、2027年3月期より金融庁が段階的に義務化を進めるサステナビリティ情報開示を見据え、その準備にも活用いただける内容となっています。

当日は、SAFの国産化でリードするコスモ石油株式会社様による基調講演のほか、幅広く各産業からサステナブル経営に積極的な企業をお招きし、パネルディスカッションを行います。ご参加希望の方は、こちら(https://express-resources.dhl.com/JP25-WF-GGP-Seminar-Osaka-Register.html)よりエントリーください。なお、お申し込み多数の場合は、会場のキャパシティの問題で、抽選とさせていただきます。予めご了承ください。皆さまのご来場をお待ちしております。

イベント概要

日時：2025年10月31日（金）14:00-17:00 （受付開始13:00）

会場：ホテル阪急インターナショナル（大阪府大阪市北区茶屋町19-19）

登壇者：

- DHLジャパン株式会社 代表取締役社長 トニー カーン- コスモ石油株式会社 次世代プロジェクト推進部 部長 後藤真也氏

パネルディスカッション：

- 株式会社KUOE GLOBAL CEO 内村健二氏- グローリー株式会社 総務本部/コンプライアンス、サステナビリティ推進担当、環境マネジメント担当執行役員 総務本部長 三宅純子氏- 株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ GSS統轄部 副統轄部長 樋爪裕子氏- ZenGroup株式会社 CEO スロヴェイ ヴィヤチェスラヴ氏

ファシリテーター：DHLジャパン株式会社 営業企画部 部長 小島浩嗣