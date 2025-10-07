【17LIVE】 10月25&26日に所沢市で開催の“音楽と食の祭典”『埼玉ミュージック&フードフェスティバル』に協賛決定！

17LIVE株式会社

17LIVE株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：ジャン・ホンフイ、URL：https://jp.17.live/）が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」は、2025年10月25日（土）～26日（日）に埼玉県所沢市の「ところざわサクラタウン」にて開催する音楽と食の祭典、『埼玉ミュージック＆フードフェスティバル』に協賛し、SKE48やNMB48など豪華アイドルが登場するライブイベントを無料独占ライブ配信するほか、イチナナライバーのステージパフォーマンス、特設ブースブースの出展などさまざまな施策を実施することが決定しましたので、お知らせいたします。

「17LIVE」では、すでにライブ配信を行っているライバーや、まだライブ配信を行ったことがない方に対して、ライブ配信を楽しんでいただきたいという思いのもと、日々さまざまなコラボレーション企画やイベントを開催しています。

『埼玉ミュージック＆フードフェスティバル』は、“音楽と食の祭典”をテーマに、本年5月にさいたま市の「大宮ソニックシティ」で初開催した複合型のフェスで、豪華アイドルによるライブイベントや物産展、映画祭など多岐にわたるプログラムを通じて埼玉の魅力を発信し、多くの来場客が訪れました。来る10月に所沢市で実施する同イベントでは、アイドルグループによるステージのほか、ハロウィンをテーマにしたコスプレイベントやファッションショーなども行われます。

今回「17LIVE」では、2日間にわたって合計4回行われる同フェスティバルのライブイベントを無料独占ライブ配信でお届けいたします。SKE48、NMB48、OCHA NORMA、夜光性アミューズ、シンデレラ宣言！、かすみ草とステラといった豪華アイドルグループの出演がすでに発表されており、今後も出演グループが追加発表される予定です。また、10月25日のホールMCには、埼玉県出身の佐々木琴子さん（元乃木坂46）、10月26日のホールMCには同じく埼玉県出身の篠崎彩奈さん（元AKB48）が決定し、地元・埼玉でのイベントを盛り上げます。

また、事前に「17LIVE」にて開催されたアプリ内イベントを経て選出された、ゆいしですわよ、mie、Rumi、鈴木りゅうじ、ALLIE、さくらviolinの6名のイチナナライバーは、会場内のメインステージおよび野外ステージにて、渾身の楽曲・パフォーマンスを披露します。

さらに会場内では、「17LIVE」初のプロライバー・鈴木りゅうじプロデュースのもと、今年8月にスタートしたお昼の配信番組「ネクスタアフタヌーン supported by イチナナスタジオ」がタイアップし、特設ブースを出展します。当日ライブでお届けする配信番組では、さまざまなゲストをお招きしてクッキング配信やトーク企画などを展開。目玉企画として、関東・関西の人気カレー店とコラボのうえオリジナルフードメニューの開発や販売バトル企画を実施いたします。

埼玉の魅力を余すことなく発信し、音楽と食を中心に地域を大いに盛り上げるイベントとして注目を集める『埼玉ミュージック＆フードフェスティバル』と「17LIVE」の初となるコラボレーションプログラムに、ぜひご期待ください。

『埼玉ミュージック＆フードフェスティバル』および本フェスティバルにおける「17LIVE」関連情報は、以下の通りです。

【埼玉ミュージック＆フードフェスティバル】

■日程： 2025年10 月 25 日（土）・10 月 26 日（日）

■会場： ところざわサクラタウン（埼玉県所沢市東所沢和田三丁目 31 番地 3）

■出演： ※詳細はウェブサイト等にてご確認ください。

10 月 25 日（土） MC：佐々木琴子

1 部／10 時 00 分開場・11 時 00 分開演

出演：NMB48、Rain Tree、アキシブ project、Sweet Alley、シンデレラ宣言！、シュレーディンガーの犬、Luce Twinkle Wink☆、SAISON、きゅ～くる、Hey!Mommy!

2 部／16 時 00 分開場・17 時 00 分開演

出演：NMB48、サクヤコノハナ、DREAMING MONSTER、かすみ草とステラ、手羽先センセーション、Ange☆Reve、hakanai、 SAI²Rium、SCRAMBLE SMILE、Pastel Closet

10 月 26 日（日） MC：篠崎彩奈

1 部／10 時 00 分開場・11 時 00 分開演

出演： SKE48、OCHA NORMA、点染テンセイ少女。、夜光性アミューズ、Chuu(ハート)Cute、CYBERJAPAN、BOCCHI。

2 部／16 時 00 分開場・17 時 00 分開演

出演： SKE48、OCHA NORMA、CiON、iON!、どーぴんぐ疑惑、上月せれな、momograci*、YUM!-TUK!

■主催： 埼玉 MUSIC＆FOOD FESTIVAL 実行委員会

■共催： 株式会社 C-Force、モバコン株式会社、株式会社オフィス A

■後援： 所沢市

■ウェブサイト： https://www.saitamafes.com/

■「17LIVE」配信アカウント：

埼玉MUSIC&FOODFESTIVAL_OFFICIAL

URL: https://17appv2.onelink.me/D7OH/hh1bdvo1

【ステージ出演ライバー】 ※順不同／出演日は未定

＜メインステージ＞

ゆいしですわよ （https://17.live/ja/profile/r/4461692 ）

mie （https://17.live/ja/live/5355624 ）

Rumi （https://17.live/ja/profile/r/8417314 ）

鈴木りゅうじ （https://17.live/ja/profile/r/310554 )

＜野外ステージ＞

ALLIE （https://17.live/ja/live/3959298 ）

さくらviolin （https://17.live/ja/live/27965101 ）

※出演者等は予告なく変更の可能性がございます。

【「17LIVE」特設ブースについて】

■実施概要：

今年8月にスタートしたお昼の配信番組「ネクスタアフタヌーン supported by イチナナスタジオ」がタイアップし、特設ブースを出展。当日ライブでお届けする配信番組では、ゲストをお招きしクッキング配信やトーク企画などを展開。目玉企画として、関東・関西の人気カレー店とコラボのうえオリジナルフードメニューの開発や販売バトル企画を実施。

■ブース出演ライバー ※順不同

・全体監修： 鈴木りゅうじ

・関東「ネクスタアフタヌーン」メンバー

ゆうくん、ぺむpem、CUTMAN、き-ぽん、Ken Cambodia、ななP社長、millaみら

・「関西コミュニティ」メンバー

働くマン、ちーもん nurse、じゅんな、くりぃむchan、こうパン、Mao、すっけー

■コラボカレー店

・関東： 石油王のカレー（八王子）

厳選25種のスパイスに、牛すじ肉や玉ねぎをじっくり煮込んだ本格カレー。

化学調味料や添加物は一切使用しておらず、グルテンフリーにも対応。タイのジャパンフェスにも出店しているフェス出店など常連のお店。

・関西： 豚骨黒カレー MECHA(大阪)

関西の人気ラーメン店が運営するカレー店。豚骨スープから作るカレーで、玉ねぎ、人参、スパイス各種を煮込み14時間じっくりと煮込んでいる。福井県のカレーフェスなどで優勝、昨年の大型カレーイベントでも優勝。

※特設ブースの開催日時や来場するライバーは予告なく変更となる場合がございます。

「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。（※）

アプリダウンロード：https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR

※アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。

「17LIVE（イチナナ）」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE（イチナナ）」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです（2023年2月時点）。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー（配信者）とリスナー（視聴者）が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP： https://jp.17.live/

X： https://x.com/17livejp

Facebook： https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram： https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw