《ZETT》幅広いジュニア軟式プレーヤーのために。使いやすさとカッコ良さを追求！ジュニア軟式グラブ【ゼロワンステージ シリーズ】限定カラーモデル発売！
「ベースボールを科学する。」ゼット株式会社(本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之)は、幅広いジュニア軟式プレーヤーのために使いやすさとカッコ良さを追求したジュニア軟式グラブ【ゼロワンステージ シリーズ】限定カラーモデルを発売しました。
【ゼロワンステージ シリーズ】の2025FW限定カラーモデルは、一般軟式用のオーソドックスで使いやすい型を選びジュニア用にアレンジ。さらに、仕上げ加工により柔軟性もアップ。本格的なポケット形成もしやすく使いやすさを追求しました。また、グラブはS～LLまでの4サイズ展開とし幅広いジュニア軟式プレーヤーに対応します。今回は、2025FW限定カラーモデルとして5色をラインナップしました。
【ゼロワンステージ シリーズ】が、ジュニア軟式プレーヤーの積極果敢なプレーを引き出し、カッコ良さも演出します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/516_1_16cb1d8bf0c78cd08d8a326e944553eb.jpg?v=202510070328 ]
