『ウルトラマン パズルシュワッチ!!』事前登録10万人突破！開始から17日間で達成、ガチャ780回分の特典が全員にプレゼント！！
円谷フィールズホールディングスのデジタル事業戦略子会社であるメタフィールド株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 大塩 忠正、以下「メタフィールド」）は、株式会社円谷プロダクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 永竹 正幸、以下「円谷プロ」）監修のもとで開発中のスマートフォン向けアプリゲーム『ウルトラマン パズルシュワッチ!!（通称：パズシュワ）』の事前登録者数が10万人を突破したことをお知らせいたします。
事前登録者数は堅調に推移しており、今後も節目のタイミングにあわせて、特典や最新情報を継続的に発信してまいります。
■『ウルトラマン パズルシュワッチ!!』（パズシュワ）事前登録開始から約2週間強で10万人を突破
事前登録者数10万突破の報酬として、全員にガチャ780回分のゲーム内アイテムの配布が決定いたしました。
＜配布内容＞
・累計10万人突破： ガチャ780回分のゲーム内アイテム（「願いの印」（注1）×390、 「惑星の記憶」（注2）×390）
注1 「願いの印」はキャラクターガチャに使用できるアイテムです。
注2 「惑星の記憶」はコアガチャに使用できるアイテムです。コアは、戦力を強化できるアイテムです。
＜配布期間＞
正式サービス開始後 ～ 終了日未定
＜ご注意＞
・期間や内容は予告なく変更となる場合があります
■『ウルトラマン パズルシュワッチ!!』とは
『ウルトラマン パズルシュワッチ!!（通称：パズシュワ）』は、ウルトラマンシリーズの公式スマートフォン向けゲーム作品です。
ウルトラマンシリーズの持つ世界観を踏襲したグラフィックデザインのほか、誰でも簡単かつシンプルなパズルなど、シリーズのファンはもちろん、初めてウルトラマンシリーズに触れる方でも楽しく遊べる作品になっています。
■アプリ基本情報
アプリ名： ウルトラマン パズルシュワッチ!!
ジャンル：マッチ3パズル
対応OS： iOS/Android
利用料金： 基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)
▸App Store： https://apps.apple.com/jp/app/id6744716764
▸Google Play： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ultraman.puzzshuwa
▸ウルトラマン パズルシュワッチ!! 公式サイト：https://ultraman-puzzshuwa.com/
▸公式X： https://x.com/ultraman_pzsw_j
▸YouTubeウルトラマン公式チャンネル： https://youtu.be/m0gy7DB5mlY
■『ウルトラマンシリーズ』とは
円谷プロダクションが手がける、特撮ドラマ作品のシリーズです。
1966年に放送を開始した『ウルトラQ』、『ウルトラマン』以来、「勇気」「希望」「思いやり」をお届けしてきたウルトラマンシリーズは、2026年に放送開始60周年を迎えます。今年7月からは最新作『ウルトラマンオメガ』が14言語・10の国と地域で世界同時期放送・配信中です。
「ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト」では、長年応援してくださっているファンの方はもちろん、まだウルトラマンに触れたことのない方々にもシリーズの魅力を届けていきます。約2年半にわたるプロジェクトとして、期間中、60周年記念のテレビシリーズの新作をはじめ、迫力満点のライブステージ、いつでもどこでもウルトラマンの世界に浸れるデジタルコンテンツ、そして日々の生活を彩る魅力的な商品やグッズなど、あらゆる接点でウルトラマンの存在を感じていただける機会を創出してまいります。シリーズ作品それぞれの物語の奥深さと、普遍的なテーマを通して、ウルトラマンが今後も世代や国境を越えて愛され続ける存在となることを目指します。
▸円谷プロダクション公式サイト「円谷ステーション」: https://m-78.jp/
■コピーライト表示について
以下の表示をお願いいたします。
©TSUBURAYA PRODUCTIONS / ©Meta Field Inc. / ©StudioZ Inc.
メタフィールドについて
2022 年6月に設立された、円谷フィールズホールディングスのデジタル事業領域の子会社。
「未来の“エンタテインメントフィールド”を創造する」をミッションに、主に円谷フィールズホールディングスグループが保有するIPを活用した、以下のようなデジタル事業をプロデュースしていきます。
＜メタフィ―ルドの事業内容＞
①デジタルエンタテインメント事業
②XR・メタバース・Web3事業
③ファンコミュニティ事業
④IP×デジタル新領域事業
また、IPの持つ価値を、先端的なデジタル技術を通じて、より幅広い領域に広げていくための事業の創造にもチャレンジしていきます。
メタフィールド株式会社
社名：メタフィールド株式会社（英文名：Meta Field Inc.）
代表者：代表取締役社長 大塩 忠正
設立：2022年6月2日
資本金：1,000万円
本社所在地：東京都渋谷区南平台町16番17号渋谷ガーデンタワー
事業内容：円谷フィールズホールディングスグループが保有するIP、その他のIPを活用したデジタルサービスの企画・プロデュース
URL：https://metafield.jp/
問い合わせ：https://metafield.jp/contact/
※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
StudioZについて
Studio Zは、数々のヒット作を世に送り出してきたゲームクリエイターを集結し、少数精鋭でスマートフォン向けゲームの企画・開発・運営を行うエンターテインメント企業です。 「メチャクチャオモシロイをツクル」をビジョンに掲げ、2016年11月に誕生しました。
StudioZ株式会社
社名：StudioZ株式会社（英文名：StudioZ Inc.)
代表者：古瀬 祥一
設立：2016年11月1日
資本金：1億2,000万円（2025年6月末現在）
本社所在地：東京都港区六本木6丁目8番10号 ステップ六本木5階
事業内容：スマートフォン向けゲームの企画、開発、運営
URL：https://studioz.co.jp/
※記載された会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
