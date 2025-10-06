【3peace関東倉庫】秋冬物を約38,000着大量入荷！ 倉庫1個分の新商品で、今季最大級のラインナップを展開

株式会社3peace



3peace関東倉庫
3peace関東倉庫

関東エリアにおける古着卸売の主要拠点として、多様なアイテムを取り揃えてきました。
今回入荷した約38,000着は、アウターやニット、スウェット、デニムなど、この秋冬シーズンに求められる人気アイテムを中心に構成されており、1倉庫分をまるごと使った圧巻のボリュームとなっています。


今回の大量入荷により、バイヤーはもちろん地域の古着ファンにとっても新たな仕入れや出会いの機会を創出いたします。






■ 今回入荷する商品の一例


※スウェット

※ニット


※ジャケット

※長袖シャツ

【アウター類】：ダックジャケット、レザージャケット、スタジャン、デニムジャケットなど、秋冬の主役アイテム、人気アイテムが多数。


【ニット・スウェット】：90sヴィンテージのロゴ入りスウェットや柄ニットなど、トレンド感あるアイテムが豊富。


【デニム・パンツ】：リーバイス、リー、カーハートをはじめとした定番から個性派デザインまで幅広く展開。


【シャツ】：チェック柄フランネルやネルシャツなど、重ね着にぴったりな商品を多数入荷。


今回の38,000着は、古着バイヤーの仕入れはもちろん、一般のお客様にとっても「宝探し」のような体験を提供します。


商品を見てみる :
https://www.instagram.com/3peace.wholesale1?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

■会社概要



会社名　　　：株式会社3peace


所在地　　　：神奈川県平塚市岡崎２９７６－１


代表者　　　：加藤 雄大


事業内容　　：古着卸売業/古着小売運営/店舗物件斡旋業/店舗運営代行/SNSコンサルティング


Webサイト ：https://3peace.shop/
問い合わせ先：《電話》0467-80-2244


　　　　　　　《メールアドレス》kidokoro@3peace-info.co.jp　(広報担当)