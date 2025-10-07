SEKISUIチャレンジャーズとヴィクトリーナ姫路による兵庫県民無料招待企画
SEKISUIチャレンジャーズ（運営法人：一般社団法人Challengers Football Club、所在地：兵庫県尼崎市、代表理事：鍜次 茂、以下：チャレンジャーズ）2025年10月26日（日）、ベイコム陸上競技場にて行われる SEKISUIチャレンジャーズ vs 富士フィルム海老名ミネルヴァAFC（X1 SUPERリーグ第4節） を、兵庫県の女子プロバレーボールチーム ヴィクトリーナ姫路 とコラボレーションする「兵庫県民応援デー」として実施いたします。地元の皆さまを無料ご招待（通常チケット価格1800円）し、アメリカンフットボールとバレーボールという異なるスポーツがタッグを組んで、地域のスポーツ盛り上げを図ります。
開催概要
日時 2025年10月26日（日） キックオフ：13:00
対戦カード SEKISUIチャレンジャーズ vs 富士フイルム海老名Minerva AFC
会場 ベイコム陸上競技場（兵庫県尼崎市長洲町）
共催 日本社会人アメリカンフットボール協会、尼崎市、尼崎市教育委員会、一般社団法人Challengers Football Club
協力 兵庫県、株式会社姫路ヴィクトリーナ
招待対象 兵庫県在住の皆さま
招待人数 先着200名（※枠が埋まり次第締切、大学生以下は無料）
応募方法 応募フォームまたはQRコード入力方式
応募締切 10月22日（水）23:59（予定）
SEKISUIチャレンジャーズGM川口コメント
「この度、兵庫県および兵庫県を本拠地として活躍される女子プロバレーボーチーム「ヴィクトリーナ姫路」様のご協力のもと、兵庫県民の皆さまの無料観戦招待企画「兵庫県民応援デー」を実施できますことを大変嬉しく思います。今後も、兵庫県下のクラブと共に競技の垣根を越えた取り組みを重ね、私たちの「挑戦」の姿で県民の皆さまに新たな価値観、夢、希望をお届けし、兵庫県の活性化に貢献して参ります。」
【お問合わせ先】SEKISUIチャレンジャーズ（一般社団法人Challengers Football Club）
〒660-0835 兵庫県尼崎市東向島東之町１番地
TEL：06-6430-2911 FAX：06-6412-1311
MAIL：challengersfootballclub1978@gmail.com
WEB：https://challengers-net.com