山九株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村公大）は、株式会社日本経済新聞社が算出・発表している「日経株価指数300（日経300）」の構成銘柄に2025年10月1日付で選定されたことをお知らせいたします。



日経300は、限られた銘柄数で市場全体の動きを分かりやすく示すことを目的とした時価総額加重型の株価指数です。東京証券取引所に上場する銘柄の中から、業種のバランスに配慮し、主に時価総額や株式の流動性を基準に構成銘柄を選定しています。



なお、当社は2014年の「JPX日経インデックス400」開始当初から構成銘柄に選定されておりますが、日経300の構成銘柄にも選定されたことで、より多くの投資家の皆さまに当社株式に目を向けていただく機会が広がることを期待しております。



当社は引き続き、投資家の皆様との対話を通じ、ご期待にお応えすべく、より一層の企業価値向上に努めてまいります。





本件に関するお問合わせ先

インベスター・リレーションズ部

sankyuir@sankyu.co.jp



外部サイト