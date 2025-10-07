こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
飛騨地方初出店、2025年10月28日（火）『ドン・キホーテ高山店』オープン
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木康介）は、2025年10月28日（火）、岐阜県高山市に飛騨地方初出店となる「ドン・キホーテ高山店」をオープンします。岐阜県内９店舗目、５年ぶりの新規出店です。
近隣の富山店からは約80km離れた空白エリアへの待望の出店として、地域の皆さまの生活がさらに楽しく、豊かになることを第一に、地域に密着し愛される店づくりを行ってまいります。
■地域住民の生活利便性を最優先！観光客のニーズにも対応
市内中心部、主要生活道路である国道41号沿いに位置する高山店は、大きなドンペン壁画が目印の新たなランドマークとして、地域住民の皆さまの生活に“ワンストップの利便性”を提供します。
一方で、「飛騨の小京都」とも呼ばれるこの地を訪れる国内外の観光客には、旅行中の必需品調達やおみやげを選ぶ「ワクワク感」を提供し、地域経済の活性化にも貢献します。
食品、日用雑貨、コスメなど生活必需品が手に入る１階
積雪地帯を考慮した瓶詰品、冷凍食品など備蓄しやすい商品を強化します。コスメは「おうち美容」需要で伸長するセルフネイルグッズなどトレンド商品も充実させます。
家電、バラエティ雑貨、アパレルなど時間消費・非日常を楽しむ２階
階段を上がるとキャラクターグッズコーナーが広がり、個性的なデザインが魅力なキャラクターソックス、サンリオなどの雑貨、アパレルグッズなどがお客さまをお迎えします。また、ゴルフ場や練習施設が多い地域特性を踏まえ、ゴルフ関連グッズも強化します。ほか、深夜1時まで営業し、家電やキャリーケースなども揃うため、地域住民の方々の急なニーズや近隣宿泊者の忘れ物・必需品の調達にも柔軟に対応可能です。
■飛騨エリア限定！地元愛あふれる“エモい”特別装飾・限定グッズ
ドン・キホーテならではの「驚きの安さ」と、手書きPOPやLEDを用いた「非日常的な空間」で、国内外・老若男女、あらゆるお客さまに唯一無二のお買い物体験を提供します。特に飛騨エリアへの初出店を記念し、地元愛を随所にちりばめました。
飛騨地方の守り神とコラボ！オリジナル店舗装飾
店内には、飛騨地方の民芸品「さるぼぼ」とドンペンがコラボしたオリジナル壁紙を全面に配置。「さるぼぼ推し」も「ドンペン推し」も楽しめる高山店限定仕様です。
外観の大きなドンペン壁画は、はじめましての地での視認性を最大化。どこから見ても目が合う（！？）その存在感は駅周辺の新たな待ち合わせスポットとなることを目指します。
全国でここだけ！地元限定グッズ
雑貨・アパレルコーナーでは、ドンペンと飛騨高山のご当地キャラクター「ひだっち」、そして「温泉むすめ」の高山匠美（たくみ）とコラボした限定Tシャツを販売。また、地元の方に“刺さる”こと間違いなしの「方言Tシャツ」など、地元民は共感、県外民は驚きで盛り上がれるラインナップです。
ほか、お酒コーナーには地酒を、食品コーナーでは地元の菓子などのお土産コーナーを常設します。
オープン記念キャンペーン
開店日には、先着300名様に、さるぼぼ風のドンペンがプリントされたオープン日入りの オリジナル記念シールを、購入金額など所定の条件でプレゼントします。高山の市花であるコバノミツバツツジもモチーフとなっている“高山愛”を詰め込んだデザインです。
■店舗概要
名称：ドン・キホーテ高山店
営業時間：9：00～25：00（翌1:00）
所在地：岐阜県高山市上岡本町3丁目229
交通：公共交通機関/JR東海高山本線 高山駅より約11分
車/中部縦貫自動車道高山ICから約6分
開店日：2025年10月28日（火）9：00
売場面積：2832.1㎡
建物構成：鉄骨造地上2階建て（営業部分は1,2階）
商品構成：食品、日用消耗品、家庭雑貨品、化粧品、衣料品、ペット用品、スポーツ用品、家電製品、他
駐車台数：131台（平面）
駐輪台数：38台
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
