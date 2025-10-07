日本初！プロ野球選手名入りゴルフグリップ「Baseball Playerʼs Grip」発売

IRONSHELL

株式会社8brothers（所在地：東京都港区代表取締役：山本崇文）は2025年10月7日（火）に、株式会社OGS（大蔵ゴルフスタジオ、所在地：東京都世田谷区、代表取締役：市川雄一郎）との共同開発で、日本初となるプロ野球選手名入りゴルフグリップ「Baseball Player’s Grip（以下ベースボール プレイヤーズ グリップ）」を発売いたします。対象は埼玉西武ライオンズの選手全員で、埼玉西武ライオンズ公式オンラインストアのライオンズストア オンラインにて完全受注生産で販売いたします。

＜楽しみ方の提案＞

本製品は、埼玉西武ライオンズの全選手名を印字した、これまでにない革新的なコラボレーション商品です。球団公認のオリジナルグッズとして企画されており、安心の品質と高い信頼性を保証いたします。完全受注生産方式を採用、お選びいただいた選手名を1本ごとに丁寧に印字・製造いたします。

本製品は、単なるスポーツグッズの枠を超えた新しい付加価値を有しています。選手名入りグリップを選択することにより、まるで自らがスターティングメンバーを編成しているかのような感覚でゴルフをお楽しみいただけます。ゴルフ場においても “ライオンズ愛” を表現できる、ファン必携の新アイテムです。

＜製品概要＞

製品名：Baseball Player’s Grip（ベースボール プレイヤーズ グリップ）

材質：エラストマー

重量：50.0g±2g

バックライン：なし

カラー：1カラー（写真を参照）

企画・開発：株式会社8brothers × 株式会社OGS（大蔵ゴルフスタジオ）

＜販売概要＞

商品名：Baseball Player’s Grip（ベースボール プレイヤーズ グリップ）

受注期間：2025年10月7日（火）14:00 ～ 2025年10月19日（日）23:59

発売元：株式会社8brothers

販売方法：埼玉西武ライオンズ公式オンラインストア（ライオンズストア オンラインにて受注販売）

HP： https://store.seibulions.jp/shop/default.aspx

お届け予定日：11月下旬以降順次発送

価格：3,850円（税込）

＜会社概要＞

株式会社8brothers

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 山本崇文

HP： https://8brothers.jp/

事業内容：ゴルフレッスン・イベント企画運営、ゴルフ用品企画販売

株式会社OGS（大蔵ゴルフスタジオ）

所在地：東京都世田谷区

代表者：代表取締役 市川雄一郎

HP：https://www.ogs-p.jp/

事業内容：ゴルフクラブフィッティング、オリジナル商品の企画開発