こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
インドネシアのPR会社IMGN社とプラップジャパンのグループ会社プラップポインツシンガポールが提携し、東南アジア市場での展開を強化
～ローカルネットワークと実行力を活かし、成長市場インドネシアでのマーケティング支援を本格始動～
PR発想であらゆるコミュニケーション活動を支援する、株式会社プラップジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社⻑：鈴⽊ 勇夫、以下 プラップジャパン）のグループ会社で、東南アジアを中心としたプロモーション・イベントの企画・制作、訪日プロモーション施策を行なうPRAP POINTS Singapore PTE. LTD.（本社：シンガポール、取締役社長：山本 紘章、以下 プラップポインツ）は、インドネシア・ジャカルタに本社を置くPR会社、PT Imago Nawasena Sejahtera（本社：インドネシア共和国南ジャカルタ市、CEO：Augustine Leony、以下 IMGN）と、業務提携契約を締結いたしました。
プラップジャパンは1997年に中国進出し、中国での成功のノウハウを活かし東南アジア各国での事業展開を加速しています。2018年にシンガポール拠点を設立し、東南アジア市場での事業展開を本格化。2020年には、東南アジアを中心に事業を展開している現プラップポインツと資本業務提携を行い、現地でのプレゼンスを向上しています。また、2024年に当社が発表した中期経営計画において、海外事業を成長戦略の柱の一つに位置づけています。2024年以降、プラップポインツの拠点をベトナムとタイに新設し、東南アジアにおける長期的な成長を見据え、さらなる事業基盤の構築を力強く推し進めています。
今回提携を行うIMGNが事業を展開しているインドネシア市場については、都市化と中間層の拡大、さらにはデジタル化の進展といった成長要素を背景に、グループにとって特に重要な戦略市場と捉えています。IMGNは、現地企業のみならず、日本企業や欧米企業を含めたグローバルな企業群をクライアントとしてサービス提供をしています。プラップポインツとIMGNは、2019年にジャカルタで開催された「アジア競技大会」でのプロジェクトをはじめとする多数の協業実績を有しており、すでに強固な連携体制を構築しています。
本提携により、プラップグループがインドネシア国内で展開するクライアント案件において、より高品質かつ機動的な対応を実現するための体制が強化されます。これまでに培った信頼関係と経験を基盤に、IMGNの現地ネットワークと専門性を活用し、クライアントニーズに応じた広報・PR活動に加え、マーケティング戦略の立案や消費者調査など、多面的なサービスを共同で提供します。今後は、現地における施策に加え、日本やアジアからのインバウンド観光促進やインドネシア企業のグローバル展開支援など、新たな領域にも取り組んでまいります。
なお、本件業務提携に伴う今期業績への影響は軽微なものと見込んでおりますが、中⻑期的には当社グループの企業価値向上に資するものと考えております。
プラップポインツグループとは
プラップポインツグループは、東南アジア（シンガポール・ベトナム・タイ）と日本（東京・大阪）の拠点が相互に連携を図り、オンラインとオフラインの両面で、クライアントのPR・マーケティング活動を支援しています。
在籍している７ヶ国（日本・シンガポール・中国・台湾・タイ・ベトナム・インドネシア）出身の社員が、⺟国語に加えて、日本語と英語での対応も可能です。
<会社概要>
社名：PRAP POINTS Singapore PTE. LTD.
URL：https://points-global.com/jp/
所在地：Twenty Anson #11-01, 20 Anson Rd, Singapore 079912
代表取締役： 山本紘章
IMGN社とは
IMGN（PT Imago Nawasena Sejahtera）は、インドネシア・ジャカルタに本社を構えるPR会社です。現地市場における豊富な知見とネットワークを強みに、企業の広報活動、メディア対応、ブランド戦略など多岐にわたるサービスを提供しています。本提携により、プラップグループとの連携を強化し、国内外のクライアントに対するより高度なコミュニケーション支援を実現してまいります。
<会社概要>
社名：IMGN - PT Imago Nawasena Sejahtera
URL：https://imgnpr.id
所在地：Wijaya Grand Centre, Jl. Wijaya II Blok C 12 A, 3rd Floor, Pulo,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
CEO：Augustine Leony
プラップジャパンとは
株式会社プラップジャパンは、PR発想で企業や団体のコミュニケーション活動を包括的にサポートする、コミュニケーションコンサルティング・グループです。1970年に総合PR会社として創業して以来、多様な価値観の世の中において「あらゆる関係性を良好にする」というミッションを軸にビジネスの領域を広げてきました。日本・中国・東南アジアに拠点を持ち、コミュニケーション分野に専門性を持った複数のグループ会社と連携しながら、これまでの「当たり前」にとらわれず、社会の視野を広げるコミュニケーションで課題を解決しています。
プラップジャパン URL︓ https://www.prap.co.jp/
プラップグループ URL︓ https://www.prapgroup.com/
本件に関するお問合わせ先
PRAP POINTS Indonesia：Japan Desk（Indonesia branch office）
担当：Resti Dana
メール：resti@points-global.com
