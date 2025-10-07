大同生命SV.LEAGUE WOMEN所属の「Astemoリヴァーレ茨城」と オフィシャルサプライヤー契約を更新

オムロン ヘルスケア株式会社（本社所在地：京都府向日市、代表取締役社長：岡田 歩、以下当社）は、2025年10月に開幕する大同生命SV.LEAGUE（以下SV.LEAGUE）に所属するAstemoリヴァーレ茨城と2025-26シーズンのオフィシャルサプライヤー契約を締結しました。当社の低周波治療器や婦人体温計等の提供を通じて、選手のコンディションとリカバリーケアをサポートしていきます。

Astemoリヴァーレ茨城は、1980年に日立佐和女子バレーボール部として発足し、2024年からは国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SV.LEAUGE」に所属するトップチーム。約7ヵ月間にわたるシーズンは、ほぼ毎週末に試合を行います。選手は過酷なスケジュール中、シーズンを通してベストパフォーマンスを発揮するためのコンディション調整をしており、疲労を残さないためのリカバリーケアは重要です。当社の低周波治療器は、遠征先や練習会場などに持ち運べるサイズなので、外出先でもユーザーの好きなタイミングでケアができます。Astemoリヴァーレ茨城では練習後や試合後など日々のセルフケアの中で活用されています。また婦人体温計は、月経など女性アスリート特有の体調管理に活用されています。

当社は2019年にプロアスリートや本格的にスポーツに取り組んでいる人向けの低周波治療器を発売し、スポーツ後のリカバリーケアをサポートしてきました。今後も、プロスポーツ選手はもちろん、スポーツに真剣に取り組む学生やいつまでもスポーツを楽しみ続けたい社会人など、競技を問わず、スポーツを愛する多くの方々のリカバリーケアをサポートしていきます。

■Astemoリヴァーレ茨城 部長 田村様よりコメント

2025-26シーズンもオムロンヘルスケアさんとオフィシャルサプライヤー契約を更新することができましたことを大変うれしく思います。約7カ月に渡る長いシーズンを勝ち切るためには、選手一人ひとりの疲労度合いの確認を含む日々の体調管理やコンディション管理は非常に重要になります。オムロンヘルスケアさんからご提供いただく低周波治療器や婦人体温計、パルスオキシメータなどの医療機器を有効活用し、これまで以上により多くの感動をファンの皆さまと分かち合える試合をお見せしたいと思います。

■Astemoリヴァーレ茨城について

Astemoリヴァーレ茨城は1980年に日立佐和女子バレーボール部として発足し、黒鷲旗全日本選抜大会で準優勝3回、天皇杯・皇后杯で準優勝2回、Vプレミアリーグ（当時トップリーグ）リーグ準優勝1回の実績をもつ強豪チームです。国内最高峰のバレーボールトップリーグとして2024年に新設されたリーグ「大同生命SV.LEAGUE」に所属。今シーズンは、初のタイトル獲得を目指します。

公式サイト

https://www.rivale.astemo.com/

■提供機器

・オムロン 低周波治療器 HV-F082

スポーツ後の筋疲労回復や関節痛緩和を自宅で手軽におこなえる低周波治療器です。プロスポーツ選手も使用しているマイクロカレント搭載。様々なスポーツで酷使する太ももやふくらはぎなどの下肢の筋肉にフィットしやすい「筋肉用」とケガが気になる足首やひじ・ひざなど関節にも貼りやすい「関節用」、手首や足首の小さな関節までケアできる「スポット用」の３種類のパッドで、治療したい部位を狙ってしっかりとケアすることが可能です。

https://store.healthcare.omron.co.jp/category/HV_SPORTS/HV_F082_JT.html

・オムロン コードレス低周波治療器 HV-F601T1

専用のスマートフォンアプリを用いて、お好みのモードや強さを手元で操作することが可能なコードレスタイプの低周波治療器です。本体とパッドをつなぐコードがないので移動中や仕事中でも「ながら」治療が可能です。また持ち運びやすさを考えてデザインされたコンパクトサイズの専用収納ケースで、本体と充電器や充電ケーブルをあわせて持ち運べます。外出先、遠征先で好きな時間にセルフケアをすることが可能です。

https://store.healthcare.omron.co.jp/category/HV_SPORTS/HV_F601T1_C.html

・オムロン 婦人用電子体温計 MC-652LC

平均10秒ですばやく検温ができる婦人用電子体温計。Bluetooth通信機能を搭載し、スマートフォン健康管理アプリ「OMRON connect（オムロンコネクト）」で基礎体温データを記録できます。さらに、測定データは基礎体温管理アプリ『ルナルナ 体温ノート』と連携します。

https://store.healthcare.omron.co.jp/category/20/MC_652LC_PK.html