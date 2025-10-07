こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
〈府中市からのお知らせ〉東京2025デフリンピック大会直前！ デフレスリング日本代表壮行会を開催！
2025年10月1日
Press Release
東京2025デフリンピック大会直前！
デフレスリング日本代表壮行会を開催！
東京2025デフリンピックでは、府中市立総合体育館がレスリング競技の会場となります。大会を目前に控え、デフレスリング日本代表選手を応援するため、壮行会を開催します！
無料・申込不要で、どなたでもご参加いただけます。
〇デフレスリング日本代表壮行会
日 時 10月11日（土）午後2時から3時（予定）
場 所 フォーリス光と風の広場（府中フォーリス1階）
出 演 者
三浦 桂吾 選手（FS86/GR87㎏）
船川 真央 選手（FS74/GR77㎏）
梅林 太朗 氏（練習パートナー）
取材申込 スポーツタウン推進課までメールにてご連絡ください。
