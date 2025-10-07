三浦選手

2025年10月1日

 

 


東京2025デフリンピック大会直前！

デフレスリング日本代表壮行会を開催！　

 

 

　東京2025デフリンピックでは、府中市立総合体育館がレスリング競技の会場となります。大会を目前に控え、デフレスリング日本代表選手を応援するため、壮行会を開催します！

　無料・申込不要で、どなたでもご参加いただけます。

 

〇デフレスリング日本代表壮行会

日　　時　10月11日（土）午後2時から3時（予定）

場　　所　フォーリス光と風の広場（府中フォーリス1階）

出 演 者　

　三浦　桂吾　選手（FS86/GR87㎏）

　船川　真央　選手（FS74/GR77㎏）

　梅林　太朗　氏（練習パートナー）

 

取材申込　スポーツタウン推進課までメールにてご連絡ください。　　　　　　　　　　

 

 

 


▲　三浦　桂吾　選手

 

 


▲　船川　真央　選手

 

 

 

 

 

▲市ホームページ

 