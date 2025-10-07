2025年10月1日





Press Release

東京2025デフリンピック大会直前！

デフレスリング日本代表壮行会を開催！

東京2025デフリンピックでは、府中市立総合体育館がレスリング競技の会場となります。大会を目前に控え、デフレスリング日本代表選手を応援するため、壮行会を開催します！

無料・申込不要で、どなたでもご参加いただけます。

〇デフレスリング日本代表壮行会

日 時 10月11日（土）午後2時から3時（予定）

場 所 フォーリス光と風の広場（府中フォーリス1階）

出 演 者

三浦 桂吾 選手（FS86/GR87㎏）

船川 真央 選手（FS74/GR77㎏）

梅林 太朗 氏（練習パートナー）

取材申込 スポーツタウン推進課までメールにてご連絡ください。





▲ 三浦 桂吾 選手





▲ 船川 真央 選手

▲市ホームページ