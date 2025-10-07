À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤È¥³¥é¥Ü¡ª¤¤Î¤³¤Î»³È¯¹ÚŽÊŽÞŽÀŽ°¡õŽ·Ž¬Ž×ŽÒŽÙ¡¢¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤Ž·Ž¬Ž×ŽÒŽÙ¡õÈ¯¹ÚŽÊŽÞŽÀŽ°
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò ÌÀ¼£¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§È¬Èø¡¡Ê¸ÆóÏº¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤è¤ê¡¢À¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥¥ã¥é¥á¥ë¡õÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¡×¤ò2025Ç¯10·î14Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Ç´ü´Ö¸ÂÄê¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³±§¼£ËõÃã¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤À¾ÈøËõÃã¡×¥·¥êー¥º¤â2025Ç¯10·î14Æü¤è¤ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡5 0¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡¦³Ú¤·¤µ¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Ò¤í¤²¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ÊËèÆü¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥¥ã¥é¥á¥ë¡õÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¡×
¡¡¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¡õ¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥¥ã¥é¥á¥ë¡õÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¡×¤Ï¡¢¹á¤ê¹â¤¯¥³¥¯¿¼¤¤È¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ë¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç·Ú¤¤¿©´¶¤Î¥¯¥é¥Ã¥«ー¤È¥¯¥Ã¥ー¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¹ç¤ï¤»¡¢¾å¼Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×50¼þÇ¯»Üºö¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÎòÂå¤¤Î¤³¤Î»³Éü³èÅêÉ¼¢¨¡×¤ÇÂè2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿Íµ¤¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£
¢¨ÎòÂå¤¤Î¤³¤Î»³Éü³èÅêÉ¼¡§²áµî¤Ë¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¿Íµ¤¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÅêÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥ìー¥Ðー¤ò¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥Õ¥ìー¥Ðー·×8¼ï¡Ê¥Æ¥£¥é¥ß¥¹Ì£¡¢¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¢¥¯¥êー¥ßー¥¢ー¥â¥ó¥É¡¢Ì£¤ï¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ù¥ë¥¬¥â¥Ã¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£ーÌ£¡¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥ëー¥ÄÌ£¡¢¤Û¤¦¤¸Ãã¥é¥ÆÌ£¡¢¥Ð¥Ë¥é¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ì£¤ï¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬£²°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯10·î～2025Ç¯1·î¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¡ãÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
¡¡¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦Åª¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯3·î¤Ë¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÀë¸À¡×¤òÈ¯¿®¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Î·ÊÉÊ¤Ë¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë·Ò¤¬¤ë·ÊÉÊ¤òÁªÄê¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥«¥ª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤¬Åö¤¿¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁÇºà¤È¤·¤Æ¥«¥«¥ª¤ÎÌ¤ÍøÍÑÉô°Ì¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤òÀ÷ÎÁ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¼ç¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤Ï¡¢½¾Íè¡¢¸¶ÎÁ¤ÎÌó3³ä¤¬À½ÉÊ²½¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¤ÍøÍÑÉô°Ì¤ò´Þ¤á¤ÆÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥«¥ªÁ´ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤Ø¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ô¸µ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á´Æ½¤¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡ÖJUNKO KINOKO T¥·¥ã¥Ä¡×¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Î¤³¤Î»³¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉôÊ¬¤È¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖJUNKO KINOKO¡×¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¡¢À¸ÃÏ¤ò¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¤ÇÀ÷¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥³¥·¥Î¥¸¥å¥ó¥³»á¡Û
¡¡1978Ç¯¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó½é»²²Ã¡£°Ê¸å¡¢22Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡£ËÌµþ¡¢NY(¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÈþ½Ñ´Û)¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥¥åー¥Ð¡¢¥Ýー¥é¥ó¥É¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þー¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝÅªÊ¸²½¸òÎ®¤Ë¿ÔÎÏ¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Ú¥é¡ÖËâÅ«¡×¤ä¡ÖÄ³¡¹É×¿Í¡×¡¢¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ½ø¶Ê¡×(¥È¥Ëー¾Þ¥Î¥ß¥Íー¥È)¡¢ÏÂÂÀ¸Ý¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥°¥ëー¥×¡ÖDRUM TAO¡×¤ÎÉñÂæ°áÁõ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢²Æì¡ÖÎ°µå³¤±êº×¡×¤Î²Ö²Ð¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£2006Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢Ï¢ÂÓ¤ÎÀ±·®¾Ï¡Ö¥«¥ô¥¡¥ê¥¨ー¥ì¾Ï¡×¼õ·®¡£2009Ç¯¡Ö¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¹ñºÝÊ¸²½¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£2011Ç¯¥¥åー¥Ð¶¦ÏÂ¹ñÍ§¹¥·®¾Ï¡ÖMedalla de la Amistad ¡×¼õ·®¡£2016Ç¯¡Ö³°Ì³Âç¿ÃÉ½¾´¡×¼õ¾Þ¡£2017Ç¯¡ÖÊ¸²½¸ùÏ«¼Ô¡×Áª½Ð¡£2021Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¶¦ÏÂ¹ñ¡Ö¥ì¥¸¥ª¥óŽ¥¥É¥Ìー¥ë·®¾Ï¥·¥å¥ô¥¡¥ê¥¨¡×¼õ·®¡£2022 Ç¯¡Ö°°ÆüÃæ¼ú¾Ï¡×¼õ·®¡£2025Ç¯Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò´Æ½¤¡£
¡¡2022Ç¯¡ÖJUNKO KOSHINO¡§¸¶ÅÀ¤«¤é¸½ÅÀ¡×¤òÂçÊ¬¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Æ±Å¸¤¬2023～24Ç¯¡¢¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹Èþ½Ñ´Û¡ÊÂçºå¡Ë¡¦¿·³ã¸©Î©ËüÂåÅçÈþ½Ñ´Û¤Ë½ä²ó¡£
¢£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³±§¼£ËõÃã¡×¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤À¾ÈøËõÃã¡×¥·¥êー¥º¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë
¡¡À¤³¦¤Ç¤ÎËõÃã¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢Â¿¤¯¤ÎË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢°ìÌÜ¤ÇËõÃãÌ£¤Î¥Á¥ç¥³¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËËõÃã¤Î¿¼ÎÐ¤Î¿§¤¢¤¤¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ËõÃã¤Î»ºÃÏ¤âÂç¤¤¯ÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Î¡ÖËõÃãÌ£¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¤ªÅÚ»ºÉÊ¤È¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤È¹âµé´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªÅÚ»º¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£