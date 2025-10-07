【ゴルフ場様向け】株式会社エニアド、デジタルサイネージ「ゴルフアドボックス」2025年12月導入施設様の募集を開始

株式会社エニアド

株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一、以下「エニアド」）は、ゴルフ場施設内に無料で設置できるデジタルサイネージ「ゴルフアドボックス」の2025年12月導入施設様の募集を開始しました。

天気・交通情報や施設からのお知らせをリアルタイムに配信し、来場者満足度を高めるとともに、新規会員の獲得やリピート促進を支援します。設置費ゼロで運用できるため、ゴルフ場の価値向上と収益化を同時に実現します。

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

■サービス概要

■ゴルフ場様のメリット

- 季節の演出をサポート：紅葉や気温・天気など、秋を感じる情報をリアルタイムで配信- 施設情報を効果的に発信：イベント・レストラン・ショップ情報などを自動表示- 無料で導入可能：サイネージ機材、設置、運用コンサルティングまで全て無償- デザインカスタマイズ対応：施設の雰囲気やロゴに合わせた画面構成が可能- 来場者の印象アップ：クラブハウスの空間価値を高め、滞在時間をより心地よく- 来場者満足度の向上天気・交通・イベント情報など、来場者に役立つ情報を配信。- 新規会員数の増加キャンペーンや会員特典を効果的に告知し、入会促進をサポート。- 利用者数・リピート率の向上館内イベントやショップ情報を繰り返し告知し、再訪を促進。- 運営の効率化お知らせを一括配信でき、スタッフの業務負担を軽減。- 導入コストゼロ機材・設置・運用・コンサルティングまで全て無料。※導入をされたゴルフ場様より、導入ゴルフ場様の声

「何もしなくても情報発信ができるのは本当に助かる」

「導入コストがゼロで、サイネージをすぐに使えた」

「来場者から“情報が分かりやすい”と声をかけてもらえるようになった」

■サービス導入したいゴルフ場様を募集中

アドボックスでは、「GOLF xAdbox」を導入するゴルフ場様を募集しております。サイネージを無料で導入できるだけでなく、施設のお知らせ配信を最大限有効活用することで、施設利用者数・リピート率を向上が期待できるサービスですので、ぜひこの機会にご連絡ください。

■資料ダウンロードのご案内

導入ゴルフ場様の成功事例や導入事例をまとめた資料をご用意しております。

以下のリンクからダウンロードいただき、広告導入をご検討ください。

■お問い合わせ先

資料を確認する :https://any-ad.co.jp/download/golf-xadbox

株式会社エニアド (ANY AD Inc.) 岩崎 聖

e-mail：xadbox@any-ad.jp

TEL：090-8870-7243

（テレワーク推奨のため、メールでのお問い合わせをいただけますと幸いです。）

興味がございましたら「興味あり」と一言だけでも構いませんので、ご連絡ください。

■株式会社エニアドについて

会社名：株式会社エニアド (ANY AD Inc.)

所在地：〒113-0023 東京都文京区向丘1-7-15 2F

設立：2023年12月

URL：https://any-ad.co.jp/

事業内容：

- アドボックス運営事業：デジタルサイネージを起点とした広告メディア運営- メディア開発事業：新規メディアの開発と提供- オフライン広告代理店：オフライン広告活動の支援- マーケティングコンサルティング：広告戦略の立案と実行支援