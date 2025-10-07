フランスの「セシル・エ・ジャンヌ」が伊勢丹立川店にオープン！

株式会社カルペディエム

秋の新作を一挙にラインナップ

パリ発のコスチュームジュエリーブランド 「CECILE ET JEANNE (セシル・エ・ジャンヌ)」 が、10月15日（水）、伊勢丹立川店にオープンします。

伊勢丹立川店では、シグネチャーであるコスチュームジュエリーの数々と、人気のレザーバッグ、そして、 K18YGを使用したファインジュエリー〈ゴールドジュエリーコレクション〉を日本で初めて常設する、セシル・エ・ジャンヌの世界観を満喫できる特別な空間となります。

定番商品である「千夜一夜ネックレス」や「ラ・コロンブ（鳩モチーフ）」のブローチやネックレスのほか、秋の新作として並ぶのは、深みのあるパープルや赤がシックなエマイユコレクションや、ツートーンのカラーガラスでカラーコンビネーションを楽しめる人気の揺れるイヤリングも、充実した展開となります。

立川店では、ブランドの定番商品、エナメル樹脂のコスチュームジュエリー「エマイユ」は、この秋の新色であるシックなレッドを各アイテムで展開します。真鍮に24金のコーティングを施したブローチやバングル、イヤリングなど。パリの工房で一点づつ手作業で仕上げられるため、温かみのあるテクスチャーが特徴です。アクセサリーだけではなく、カラフルなメッシュバッグも展開。セシル・エ・ジャンヌの、ラ・コロンブ（鳩のモチーフ）をポイント使いしたイタリア製のメッシュバッグは、大中小の3サイズ展開です。ビシェット トートバッグ（S) 各\121,000

ファインジュエリー〈ゴールドジュエリーコレクション〉はこのお店だけ

セシル・エ・ジャンヌの 〈ゴールドジュエリーコレクション〉は、2025年4月より日本でポップアップを中心に販売を開始されて以来、特別感を求めるファンたちを魅了してきました。

これまで遊び心にあふれたファッション・コスチュームジュエリーを発表し続けてきたセシル・エ・ジャンヌにとって、この「新たな始まり」となる特別なラインは、ブランドらしさでもある遊び心やデザイン要素をさりげなく取り入れながら、特別な日はもちろん、普段使いで毎日に寄り添うジュエリーにしてほしいというデザイナーたちの思いが込められています。

ブランド初となるファインジュエリーは、リングやピアス、ネックレスと様々なアイテムで展開。https://www.dropbox.com/scl/fi/m5p06emhl1u0hhzmkrkt9/C-J-Gamme-Joaillerie-v4-1.mp4?rlkey=h6mhsdrwjy6l96yhgl08xfqu9&dl=0 にて、デザイナーのジャンヌとセシルのファインジュエリーに馳せる思いをご覧下さい。K18YGネックレス\388,300、K18YGリング\297,000、K18YGピアス\125,400

ブランドのアイコンでもあるラ・コロンブ（鳩）やハート、フラワーモチーフなどを模ったネックレス、ピアス、リングなどで展開されるK18YGを中心としたファインジュエリーコレクションは、繊細なデザインの中にセシル・エ・ジャンヌのDNAを見出すことができるラインナップ。

「日常づかいをしやすいシンプルなデザインなので、お守りのように毎日付けていただくのもお勧めです」とジャンヌは語ります。

中でもハートのリングは「愛がこぼれ落ちないように」と、お皿のようにカーブしてデザインされた形状が特徴です。手作業で仕上げられる繊細さや細部へのこだわりも、ひときわ感じていただけるでしょう。

〈ゴールドジュエリーコレクション〉は、日本ではこちらの伊勢丹立川店でのみでご覧いただけます。

限定アイテムも特別展開

また、立川店のオープンを記念してパリで人気の新作2点（リング・イヤリング）を、10月25日（土）より限定発売します。

限定品の一つは、デザイナーのジャンヌもインスタグラムなどで紹介し、愛用しているタイガー模様のリング。インパクトのあるサイズ感で、自由奔放な上品さを纏うことができるデザインです。またもう一点のイヤリングは、大振りのオープンハートが揺れるチャーミングなデザインで、ブルーのガラスクリップが個性的な光を放ちます。

ともに本国フランスで大人気の新作から限定としてご用意しました。数に限りがありますので、気になる方は10月25日以降に伊勢丹立川店へ急いで！

伊勢丹立川店限定リング\29,700 （サイズ調整可能）伊勢丹立川店限定ハートイヤリング\36,300

母娘の在り方こそフランスのエスプリ

「セシル・エ・ジャンヌ」は、「すべての女性は、セレブリティである」という哲学のもと、自身の個性を呼び覚まし、自分が唯一無二の存在であることに気付いて欲しいという思いを込めて、デザイナー・ジャンヌが1990年に創設したブランドです。

メイド・イン・パリにこだわり、熟練した職人によって手作業にこだわって製作をつづけています。パリのマレ地区にあるにアトリエで、ローカルを大切にしてサスティナブルに活動を行う、数少ないブランドのフレンチブランドのひとつです。

元プレタポルタのデザイナーだったジャンヌは、出逢った人々、旅で訪れた土地、自然や香りなどからインスピレーションを得て、デザインやフォルム、繊細な細部のあしらいに至るまで、フランスらしいエスプリを表現しています。現在は娘であるセシルもデザイナーに迎え、日々新しく女性を幸せにするジュエリーやアクセサリを生み出しています。

創始者件デザイナーであるジャンヌ（手前）と娘のデザイナー、セシル。二人の会話から生まれるインスピレーションや、デザインディテールこそ、セシル・エ・ジャンヌの個性であり美しさ。インスタグラムでの投稿からもうかがえる仲の良い理想的な母娘像です。ジャンヌのデイリースタイルはこちら（https://www.instagram.com/p/DEFhowbilgt/）をご覧ください。

CECILE ET JEANNE (セシル・エ・ジャンヌ)

伊勢丹立川店 2F アクセサリー

住所：〒190-0012 東京都立川市曙町2-5-1

＊開店記念ノベルティ 税込33,000円以上お買い上げの方へ、セシル・エ・ジャンヌ オリジナルボールペンをプレゼント致します。(数に限りがございます)

＊限定商品は数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

こちらのニュースを貴媒体にてご紹介いただけますと幸いです。