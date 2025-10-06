「レピールまめ鉄」アンバサダー志村美希さんと走る！女性限定ランニングイベント「Run＆Talk with Lepeel Organics」を開催

株式会社feileB

株式会社feileB（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：瀬田 裕樹）が展開するオーガニックサプリメントブランド「Lepeel Organics（レピールオーガニックス）」は、2025年9月23日（火）、“フェリチン鉄”を配合したサプリメント「レピールまめ鉄」のアンバサダーを務めるモデル・ランナーの志村美希さんをゲストに迎え、女性限定イベント『志村美希さんと楽しむ Run＆Talk with Lepeel Organics』を開催しました。

当日は、200名を超える応募者の中から抽選で選ばれた、ランニングやスポーツに関心を持つ女性たちが参加。鉄分ケアの大切さについて学ぶトークセッションに加え、志村さんと一緒に走るグループラン、レピールまめ鉄を使ったデザートの試食会も行われ、参加者同士の交流やヘルスケアへの意識を高めるひとときとなりました。

■イベント開催概要

名称 ：志村美希さんと楽しむ Run＆Talk with Lepeel Organics～カラダとココロに、まめ鉄を～

日時 ：2025年9月23日（火・祝）8:00～11:00

会場 ：Runtrip BASE YOYOGI PARK（代々木公園周辺）

参加者：ランニングやスポーツに関心の高い女性 40名（抽選）

内容 ：志村美希さんトークセッション／グループラン／「レピールまめ鉄」試食体験＆交流

■当日の様子

女性ランナーに欠かせない「鉄分」の重要性

今回のイベントでは、「日本一走るアナウンサー」長谷川朋加さんがMCを担当。冒頭には、株式会社feileB レピールオーガニックス ブランドマネージャーの清水亜矢子が登壇し、女性ランナーにとっての鉄分の重要性について紹介しました。女性ランナーは特に鉄分が失われやすい背景やパフォーマンスに影響する理由を解説。また、鉄分が多く含まれる食材や、上手に摂り入れるコツについても紹介。参加者は、日常のコンディション維持に鉄分が欠かせないことを改めて実感しました。

志村美希さんトークセッション：ランニングライフと「レピールまめ鉄」の活用術

モデル・ランナーとして活躍し、「レピールまめ鉄」のアンバサダーを務める志村美希さんがトークセッションに登壇。ご自身のランニングライフや、普段の食事や美容、レピールまめ鉄を使った鉄分ケアの実践など、志村さんのプライベートな一面が垣間見えるトークで、会場は盛り上がりました。

多くのランナーが直面する「継続のコツ」について、志村さんは「私も全然サボっちゃう時あります。SNSあげてない時は走ってないと思ってください（笑）継続のコツは、頑張りすぎないことで、５キロとか３キロしか走らない時もありますよ」と無理なく続ける秘訣を語りました。

また、女性ランナーが気になる肌のケアへの質問には、「絶対日焼けをしたくないので、基本的にはUV指数が０になるのを確認して、夕方走ります（笑）。あと、日焼け止めは10分ごとに塗り直します」と日焼け対策の徹底ぶりを明かし、会場からは驚きの声が上がりました。

好きな食べ物は「ラーメン！」と語る志村さん。レース前の食事については、「とにかく糖質をしっかりとることを意識しています。レース直前は、脂質が少ないうどんをよく食べています。」と食事管理についても明かしました。

さらに、レピールまめ鉄を取り入れるルーティンとして「目につくように部屋のいろんなところに置いています」とコメント。続けることで「朝起きた時クラっとくることが多かったんですけど、それがない日が多くなった気がしてます」と、実感を交えた体験談も共有しました。

代々木公園でグループラン：鉄分補給で軽やかな走りを体感

熱気あふれるトークイベントの後は、参加者全員で代々木公園へ移動し、グループランを実施。心地よい秋の風を感じながら、志村美希さんと一緒にドリルセッションやランニングを楽しみ、笑顔と汗に包まれた爽やかな時間を過ごしました。

志村美希さん考案！「まめ鉄入りヨーグルト」でヘルシースイーツ体験

ランニング後には、フルーツ入りリカバリードリンクと、志村美希さんおすすめの「まめ鉄入りヨーグルトボウル」の再現レシピの試食が行われました。

志村さんは「以前Instagramでも紹介したお気に入りの食べ方です。夏は食欲がなくなっちゃうんですが、これならぺろっと食べられて、朝ごはんやおやつでよく食べてます！」と紹介。ランニング後の体に優しく、手軽に取り入れられるヘルシースイーツとして、参加者からは「美味しい！これなら続けられる」「全然鉄臭さがなくてビックリ！」と大変好評でした。

【参加者の声】

・「鉄分はなんとなく大事だとは思ってたけど、パフォーマンスにこんなに影響するとは知りませんでした。今日からしっかり取り入れたいと思います！」

・「志村さんの練習方法なども聞けて、参加者の方と交流もできてよりモチベーションが上がりました！」

・「まめ鉄入りヨーグルトが美味しかった！鉄の味がすると思ったら全然味が気にならなくてよかったです！」

・「写真が撮れたり、試食があったり、鉄についてのお話もたくさん聞けてこのようなイベントの中で1番満足度が高かったです。」

といった声が寄せられ、鉄分補給の大切さを楽しく学ぶきっかけとなる時間となりました。

今後の展望

レピールまめ鉄は、今後もスポーツに励む女性の健康とパフォーマンス向上を応援するとともに、アスリート支援や若年層への鉄分啓蒙活動にも取り組むことで、日常的な鉄分補給がQOL向上やアスリートの未来に寄与することを、より多くの人に届けてまいります。



■「レピールまめ鉄」について

「レピールまめ鉄」は、“フェリチン鉄”素材を世界で初めて※製品化したサプリメントです。フェリチン鉄は別名「貯蔵鉄」とも呼ばれ、肝臓に貯めて蓄えることが可能です。特殊な吸収機構により、従来の鉄サプリ特有の不快感が出にくいことが特徴で、カラダにやさしく効率よく鉄分補給をサポートします。

レピールオーガニックスでは、全世代の方が無理なく鉄分を摂取できるよう、パウダータイプと粒（タブレット）タイプの2種類を展開しています。

公式サイト：https://lepeelorganics.jp/

※株式会社アンチエイジング・プロ証明（2019 年 8 月 26 日）

■会社概要

D２C事業および臨床試験事業を通じ「ヘルスケアを通じてウェルネスな社会をつくる」という理念のもと事業を展開しています。主力事業の１つであるD２C事業においては、化学原料を一切使用しない自社サプリメントブランド「Lepeel Organics（レピールオーガニックス）」を展開し、食の安心・安全を求める女性に支持されています。今後は現代人にとって最も関心の高いテーマである「食の安全」を切り口に、自社メディアの運営やイベント開催等、オンラインでの商品販売にとどまらない新しい価値提供を目指します。

社名 ：株式会社feileB（フェルビー）

代表者 ：代表取締役 瀬田 裕樹

設立 ：2010年9月

事業内容：D2C事業/被験者募集支援事業システム開発