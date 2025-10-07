ぴんぴんきらり、週刊東洋経済が発表する「すごいベンチャー100」2025年最新版に選出

株式会社ぴんぴんきらり

総合的にご家庭をサポートする「きらりライフサポート（旧：東京かあさん）」を運営する株式会社ぴんぴんきらり（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：喜多尾 衣利子、以下当社）は、2025年10月6日発売の経済誌「週刊東洋経済 2025年10月11日・18日合併号」特集『すごいベンチャー100』に選出されたことをお知らせいたします。

週刊東洋経済「すごいベンチャー100」について

週刊東洋経済の「すごいベンチャー100」特集は、2016年より毎年掲載している恒例企画です。社会や産業構造の変革に挑むスタートアップの中から、将来のユニコーン候補として成長が期待される企業を厳選し紹介しており、資金調達の大きさ、事業モデルの独創性や社会的意義、技術による課題解決力など、多面的な観点から選定が行われています。

当社は「人材・福利厚生」部門において掲載されました。

東洋経済オンライン：「すごいベンチャー100」2025年最新版・全リスト

https://toyokeizai.net/articles/-/907344

「きらりライフサポート」について

“がんばる人を、かがやく人へ” をコンセプトにした、総合的なご家庭サポートサービスです。熟練主婦が個人家庭を訪問し、家事代行やベビーシッターの枠を超えて、幅広く柔軟にお手伝いいたします。

サポーターである「きらりさん」の平均年齢は66歳で、約2,800名が在籍しています。

家事や育児を分け隔てず、その時々のニーズに柔軟に対応することが可能です。真心を込めた臨機応変なサポートが、忙しい子育て世帯から高い評価を受けています。

創業以来、当社は「高齢者の生きがいを創出し、生涯現役社会をつくる」ことをビジョンに掲げ、ご家庭サポート「きらりライフサポート（旧：東京かあさん）」を運営してまいりました。シニアの方々の主婦や育児経験をお仕事として活かし、シニアには生きがいや喜びを、育児や家事で忙しいご利用者さまには熟練主婦による家事育児スキル提供し、アクティブシニア世代と働き盛り世代の双方が心豊かに笑顔で過ごせる社会づくりを目指しています。

きらりライフサポートHP

https://support.kirari.co.jp/

＜サービス提供地域＞東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県 ※順次拡大予定

カスタマーサクセスやエンジニアなどの採用を強化

事業強化のために採用を強化しております。

カジュアル面談からでも、ぜひお気軽にお問い合わせください。



採用情報はこちら

https://www.wantedly.com/companies/company_1716110/projects

会社概要

会社名：株式会社ぴんぴんきらり

代表取締役CEO：喜多尾 衣利子

住所：東京都品川区東五反田2-5-2 THE CASK GOTANDA 605

設立：2017年7月

事業内容：シニアの健康及び生きがいの創造に関する事業

企業HP：https://corp.kirari.co.jp/

きらりライフサポートHP：https://support.kirari.co.jp/