名古屋鉄道×中日ドラゴンズ「ドドド！Myベストオーダー」キャンペーンを実施

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、「鉄道の日」である10月14日を記念し、オフィシャル・パートナーであるプロ野球球団「中日ドラゴンズ」とのコラボレーション企画「ドドド！Myベストオーダー」キャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、名鉄の全駅（一部*除く273駅）の駅名と球団公式マスコット「ドアラ」がデザインされた「中日ドラゴンズ コラボ硬券入場券」を発売します。この入場券を使って、野球の「打線」に見立てたオリジナルのメンバー表（駅のベストオーダー）を作成し、SNSで投稿していただくという、鉄道ファンとドラゴンズファン、両方に楽しんでいただける内容となっています。

＊豊橋、赤池、弥富駅を除く

キャンペーンに先駆けて、コラボ硬券入場券の一部を10月11日から発売します。

詳細は下記のとおりです。

1．「ドドド！Myベストオーダー」キャンペーンの概要

硬券入場券に記載の名鉄の駅名を自由に組み合わせて、オリジナルの打線（ベストオーダー）を作成できます。作成したオーダーをSNSで投稿すると、抽選でオリジナルグッズなどをプレゼントします。

(1)実施期間

2025年11月1日（土）から2026年1月31日（土） 23：59まで

(２)参加方法

コラボ硬券入場券を台紙にセットして、オリジナルのメンバー表を作成し、SNSに投稿。

(３)景品

抽選でオリジナルグッズなどをプレゼントします。

詳細は、後日専用サイト（https://www.meitetsu.co.jp/pr/meitetsu_dragons/）にてご案内します。

2. 名鉄273駅 中日ドラゴンズ コラボ硬券入場券の発売

名鉄の駅名とドアラがデザインされた、硬券入場券名鉄全273駅分（豊橋、赤池、弥富駅を除く）を発売します。

(1) 発売期間

〈第1弾〉名鉄名古屋駅、金山駅、山王駅および瀬戸線各駅の計23駅の硬券入場券

2025年10月11日（土）の各発売駅営業開始時間から2026年9月30日（水）の各発売駅営業終了時間まで

〈第2弾〉上記駅を除く250駅の硬券入場券

2025年11月1日（土）の各発売駅営業開始時間から2026年9月30日（水）の各発売駅営業終了時間まで

※入場券は購入日から2026年9月30日までの1回限り有効です。

(２)発売箇所

指定の駅で発売

(３)発売金額

大人 180円 ※小児の設定はございません。

(４)硬券入場券イメージ

※ドアラの絵柄は全3種です。

第1弾：1種類

第2弾：2種類（駅ナンバリングが奇数の駅・偶数の駅で絵柄が異なります）

3．中日ドラゴンズ コラボ硬券入場券台紙（メンバー表風）およびコラボ硬券入場券キーホルダーの発売

キャンペーン参加に必要な台紙と、入場券が収納できるキーホルダーも発売します。

(1)発売開始日

2025年11月1日（土）の各発売駅営業開始時間より

(2)発売箇所

名鉄名古屋駅サービスセンター、金山駅、大曽根駅

(3)発売金額

中日ドラゴンズ コラボ硬券入場券台紙（メンバー表風）：1冊 500円（税込）

中日ドラゴンズ コラボ硬券入場券キーホルダー：1個 1,200円（税込）

※初回入荷数には限りがあります。

(4)商品イメージ

コラボ硬券入場券台紙（メンバー表風）

コラボ硬券入場券キーホルダー

4．お問合せ先

名鉄お客さまサポートセンター TEL：0570-02-5151（9:00～18:00）