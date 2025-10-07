【無料セミナー】車いすトラベラー三代達也さんから学ぶ「心のバリアフリーセミナー」アジパラ競技大会に向けて世界共通のバリアフリーについて考えてみませんか？

写真拡大 (全2枚)

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

車いすで世界一周を達成された、車いすトラベラーの三代 達也氏をお招きし、心のバリアフリーセミナーを行います。初めてハワイに行った時に感じた日本との違い、「障害者であることを忘れた日」とは？車いすトラベラーとして生きる中で感じたこと、情報のバリアフリーや接遇についてお話頂きます。




■セミナータイトル


　令和7年度名古屋市障害者差別相談センター事業者向けセミナー


■開催日


　令和7年11月21日（金）14:30～16:30


■会場


　ウインクあいち １２０４号室（名古屋市中村区名駅4丁目4-38）


■開催方法


　来場型とオンライン（ハイブリッド形式）


■定員


　50名（来場参加・抽選）


■対象


　名古屋市内に事業所を有する経営者・職員研修担当者・従業員


　(特に、宿泊業、飲食業、接客業にお勤めの方等にお勧めの内容となっています。)


■参加費


　無料


■申込方法


　来場参加者専用申込フォーム：https://forms.gle/2yZeHYSzvi1Gao6FA(https://forms.gle/2yZeHYSzvi1Gao6FA)


　オンライン参加者専用申込フォーム：https://forms.gle/5fYZxg7cawGfVj9u7(https://forms.gle/5fYZxg7cawGfVj9u7)


■申込締切


　令和7年11月17日（月）


■問い合わせ


　名古屋市障害者差別相談センター


　電話052-856-8181　FAX052-919-7585


　e-mail：inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp


■内容


　第1部　障害者差別解消法について


　講師：名古屋市障害者差別相談センター 職員


　第2部　心のバリアフリーセミナー


　講師：三代　達也 氏（車いすトラベラー）


※令和7年度事業者向けセミナーのご案内


https://nagoya-sabetsusoudan.jp/news/oshirase/000160.html#000160


※名古屋市障害者差別相談センター


https://nagoya-sabetsusoudan.jp/