【無料セミナー】車いすトラベラー三代達也さんから学ぶ「心のバリアフリーセミナー」アジパラ競技大会に向けて世界共通のバリアフリーについて考えてみませんか？

社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会

車いすで世界一周を達成された、車いすトラベラーの三代 達也氏をお招きし、心のバリアフリーセミナーを行います。初めてハワイに行った時に感じた日本との違い、「障害者であることを忘れた日」とは？車いすトラベラーとして生きる中で感じたこと、情報のバリアフリーや接遇についてお話頂きます。

■セミナータイトル

令和7年度名古屋市障害者差別相談センター事業者向けセミナー

■開催日

令和7年11月21日（金）14:30～16:30

■会場

ウインクあいち １２０４号室（名古屋市中村区名駅4丁目4-38）

■開催方法

来場型とオンライン（ハイブリッド形式）

■定員

50名（来場参加・抽選）

■対象

名古屋市内に事業所を有する経営者・職員研修担当者・従業員

(特に、宿泊業、飲食業、接客業にお勤めの方等にお勧めの内容となっています。)

■参加費

無料

■申込方法

来場参加者専用申込フォーム：https://forms.gle/2yZeHYSzvi1Gao6FA(https://forms.gle/2yZeHYSzvi1Gao6FA)

オンライン参加者専用申込フォーム：https://forms.gle/5fYZxg7cawGfVj9u7(https://forms.gle/5fYZxg7cawGfVj9u7)

■申込締切

令和7年11月17日（月）

■問い合わせ

名古屋市障害者差別相談センター

電話052-856-8181 FAX052-919-7585

e-mail：inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp

■内容

第1部 障害者差別解消法について

講師：名古屋市障害者差別相談センター 職員

第2部 心のバリアフリーセミナー

講師：三代 達也 氏（車いすトラベラー）

※令和7年度事業者向けセミナーのご案内

https://nagoya-sabetsusoudan.jp/news/oshirase/000160.html#000160

※名古屋市障害者差別相談センター

https://nagoya-sabetsusoudan.jp/