【無料セミナー】車いすトラベラー三代達也さんから学ぶ「心のバリアフリーセミナー」アジパラ競技大会に向けて世界共通のバリアフリーについて考えてみませんか？
車いすで世界一周を達成された、車いすトラベラーの三代 達也氏をお招きし、心のバリアフリーセミナーを行います。初めてハワイに行った時に感じた日本との違い、「障害者であることを忘れた日」とは？車いすトラベラーとして生きる中で感じたこと、情報のバリアフリーや接遇についてお話頂きます。
■セミナータイトル
令和7年度名古屋市障害者差別相談センター事業者向けセミナー
■開催日
令和7年11月21日（金）14:30～16:30
■会場
ウインクあいち １２０４号室（名古屋市中村区名駅4丁目4-38）
■開催方法
来場型とオンライン（ハイブリッド形式）
■定員
50名（来場参加・抽選）
■対象
名古屋市内に事業所を有する経営者・職員研修担当者・従業員
(特に、宿泊業、飲食業、接客業にお勤めの方等にお勧めの内容となっています。)
■参加費
無料
■申込方法
来場参加者専用申込フォーム：https://forms.gle/2yZeHYSzvi1Gao6FA(https://forms.gle/2yZeHYSzvi1Gao6FA)
オンライン参加者専用申込フォーム：https://forms.gle/5fYZxg7cawGfVj9u7(https://forms.gle/5fYZxg7cawGfVj9u7)
■申込締切
令和7年11月17日（月）
■問い合わせ
名古屋市障害者差別相談センター
電話052-856-8181 FAX052-919-7585
e-mail：inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp
■内容
第1部 障害者差別解消法について
講師：名古屋市障害者差別相談センター 職員
第2部 心のバリアフリーセミナー
講師：三代 達也 氏（車いすトラベラー）
※令和7年度事業者向けセミナーのご案内
https://nagoya-sabetsusoudan.jp/news/oshirase/000160.html#000160
※名古屋市障害者差別相談センター
https://nagoya-sabetsusoudan.jp/