【千葉県市原市】10/12(日)アリオ市原で「いちはら健倖フェスタ」開催

市原市役所





アリオ市原で、「いちはら健倖フェスタ」を開催します！
医師会による健康相談コーナー、歯科医師会による歯科相談コーナーのほか、骨密度・血管年齢測定、健康に関するクイズなど、楽しくためになるブースが盛りだくさんです。
皆様のご来場、心よりお待ちしております。



日時

10月12日(日)10時～15時


会場

アリオ市原　サンシャインコート（千葉県市原市更級4-3-2）


内容

▼相談コーナー


・歯科相談　
・健康相談　など
専門家による相談コーナーをご用意しております。気軽にお悩みをご相談下さい！



▼測定コーナー


・骨密度測定


・体組成測定


・血管年齢測定
・ベジチェック


・塩分濃度測定


・スポーツ能力測定　など
※混雑状況により内容や実施方法の変更や人数制限を設ける場合があります。



▼体験コーナー


・野菜計量体験
・クイズラリー


・運動教室　など







参加団体

・市原市医師会


・市原市歯科医師会


・市原市薬剤師会
・千葉県看護協会市原地区部会


・千葉県理学療法士会　
・市原市食生活改善協議会


・市民クラブVONDS市原
・ちば県民保健予防財団


・明治安田生命保険相互会社千葉南支社
・千葉薬品（ヤックスドラッグ）


・いちはら健康大使
・いちはらフレイルサポーター


詳細は市ウェブサイトをご覧ください

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=6329153180dd2446f603e940