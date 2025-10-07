【広島／世羅】コキアの紅葉が始まりました　コキアとコスモスの丘《Flower village 花夢の里》

株式会社 世羅高原農場2025年10月6日撮影

Flower village 花夢の里では「コキアとコスモスの丘」を開催中です。コキアが赤く色づき始めました。園内の花々も見ごろを迎えています。これから色づきが進むコキアと色鮮やかなパッチワークの丘をお楽しみください。10月12日（日）、19日（日）は開園時間を１時間延長し18時まで開園いたします。

ロケーション撮影会

フォトスタジオカメラマンによる撮影イベントです。秋のコキア畑では初の開催です。コキア畑で印象的な一枚を残しませんか。予約なしのコースもございます。

【開催日】2025年10月16日（木）

【時間】10：00～16：00

【１カットコース】予約不要・当日受付

【15カットコース】要予約・オンラインストア

ロケーション撮影会申込サイト :https://kogensera.stores.jp/items/68d3705c9475d425a7d4d7b2

イベント概要

【期間】2025年9月20日（土）～10月19日（日）

【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)

【開園延長】2025年10月12日（日）、19日（日） 9：00～18：00（最終入園17：30）

【休園日】期間中なし

【入園料】大人500～1,000円／小人（4歳～小学生）200～500円 ※開花状況により変動します。

【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）