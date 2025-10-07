【広島／世羅】コキアの紅葉が始まりました　コキアとコスモスの丘《Flower village 花夢の里》

2025年10月6日撮影


Flower village 花夢の里では「コキアとコスモスの丘」を開催中です。コキアが赤く色づき始めました。園内の花々も見ごろを迎えています。これから色づきが進むコキアと色鮮やかなパッチワークの丘をお楽しみください。10月12日（日）、19日（日）は開園時間を１時間延長し18時まで開園いたします。




ロケーション撮影会

フォトスタジオカメラマンによる撮影イベントです。秋のコキア畑では初の開催です。コキア畑で印象的な一枚を残しませんか。予約なしのコースもございます。



【開催日】2025年10月16日（木）


【時間】10：00～16：00


【１カットコース】予約不要・当日受付


【15カットコース】要予約・オンラインストア








ロケーション撮影会申込サイト :
https://kogensera.stores.jp/items/68d3705c9475d425a7d4d7b2




イベント概要



【期間】2025年9月20日（土）～10月19日（日）


【開園時間】9:00～17:00（最終入園16:30)


【開園延長】2025年10月12日（日）、19日（日）　9：00～18：00（最終入園17：30）
【休園日】期間中なし
【入園料】大人500～1,000円／小人（4歳～小学生）200～500円 ※開花状況により変動します。
【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）